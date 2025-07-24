ODE Yalıtım, Çorlu Kampüs'te yeni fırın ünitesini hizmete alıyor

Mustafa Kemal Çolak

Sektöründe 40 yılı geride bırakan ODE Yalıtım, kapasite açısından Türkiye’nin en büyük 3 grubu arasında yer alıyor. 1996’da Çorlu’da ilk üretim tesisini kuran, Eskişehir üretim kampüsünün de devreye girmesiyle birlikte hali hazırda 3 kampüste 8 üretim tesisi bulunan ODE Yalıtım, yeni yatırımlarıyla sektöründe ilk sıraya çıkmayı hedefliyor.

ODE Yalıtım, son olarak 10 milyon dolar yatırım bedeliyle Çorlu’da yeni fırın ünitesini devreye almaya hazırlanıyor. Hazırlıklarını 1 yıldır yürüttüğü yeni fırın ünitesi, Ağustos ayında hizmete girecek. ODE Yalıtım Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyesi Ozan Turan, “Sektörün ilk üç firmasından biriyiz. Yanı sıra en büyük yerli firmayız. Yeni yatırımlarla kapasite olarak en büyük olacağız” dedi.

ODE Yalıtım’ın Çorlu’da iki kampüste 6, 2017’de faaliyete geçen ilk yatırımla Eskişehir kampüsünde iki üretim tesisi bulunuyor. Cam yünü, taş yünü boru, xps, elastomeri kauçuk köpüğü ve bitümlü membran olmak üzere 5 ana ürünü grubunda üretimi var.

2010’dan bu yana ihracatta da öne çıkan ODE Yalıtım, kapasite artışı ile büyüttükleri modern tesislerinin yanı sıra GES yatırımlarıyla da enerjisini kendi üreten yapıya büründü. Üretiminin yüzde 40’ını ihracata yönelttiklerini ve 80 ülkeye ürün sattıklarını kaydeden Ozan Turan, “İç pazarda nitelikli ürün ihtiyacını karşıladıkları gibi ihracatın payını da yüzde 50 oranına getireceğiz” dedi.

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyüyeceğiz

Elektrik-elektronik mühendisliği lisansını tamamladıktan sonra Dubai, Rusya, Singapur ve Hong Kong’ta çalışan, ABD’de pazarlama ve iş idaresi alanında lisansüstü eğitim alan, kurucu Turan Ailesi’nin ikinci kuşak temsilcisi Ozan Turan, 2017’de ODE’ye katıldı. İhracat direktörüne bağlı olarak bu alanda başlayan mesaide sorumluluk alanı zaman içerisinde genişledi. Hali hazırda satış-pazarlama, iş geliştirme, satın alma, planlama ve ihracattan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak faaliyet yürütüyor. Yanı sıra yürütme kurulu üyesi de olan Ozan Turan, orta vadede yurt içinde oldukları kadar yurt dışında da büyüyeceklerini ifade etti.

Ülke müdürlükleri sayısını artıracak

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, hali hazırda İngiltere ve Romanya’da ülke müdürlükleri bulunduğunu söyleyerek, “Hedef pazarlarımız var. Örneğin Avrupa ve Ortadoğu. İngiltere’de ülke müdürü, bir de Romanya’da üç ülkeden sorumlu ülke müdürlük var. Yurt dışında ülke müdürlükleriyle büyüyeceğiz” diye konuştu.