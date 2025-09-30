  1. Ekonomim
Türkiye yalıtım sektöründe öncü markalardan ODE Yalıtım; ses yalıtımı, titreşim kontrolü ve sismik koruma ürünleriyle bilinen, aynı zamanda mühendislik temelli danışmanlık çözümleri sunan DKM İnşaat ve Danışmanlık'ın çoğunluk hisselerini satın aldı. Bu stratejik yatırım, şirketin hızla büyüyen ses yalıtımı ve sismik koruma pazarındaki konumunu güçlendirme hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor.
 
ODE Yalıtım, var olan ürün portföyünü DKM İnşaat ve Danışmanlık'ın deneyimi ve kaliteli ürün yelpazesiyle birleştirerek; binalarda enerji verimliliği, su geçirimsizlik, akustik performans ve güvenliği kapsayan bütünleşik çözümler sunmayı hedefliyor. Böylece ODE Yalıtım, sektörde ısı ve su yalıtımıyla sınırlı kalmayıp, sessiz, konforlu ve güvenli yaşam alanları yaratma konusunda da iddialı bir oyuncu hâline geliyor; yalıtım sektörünün tüm kritik boyutlarını kapsayan bir “tam çözüm sağlayıcı” konumuna yükseliyor.

ODE Yalıtım, DKM İnşaat ve Danışmanlık'ın çoğunluk hisselerini satın aldı - Resim : 1ODE Yalıtım, 40'ıncı yılında yalnızca ürün portföyünü genişletmekle kalmayıp, sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisini de hızlandırıyor. Enerji verimliliği, çevre dostu üretim süreçleri ve yenilikçi teknolojilerle şekillenen bu yaklaşım, şirketin hem Türkiye'de hem de global pazarlarda güçlü ve kalıcı lider olma hedefini destekliyor.

“Amacımız, yüksek kalite standartlarımızla sektörde yenilikçi çözümler üretmek”

Son yıllarda Türkiye'de şehirleşmenin hızlanması ve yaşam alanlarının konfor gereksinimleri, ses yalıtımı ve sismik koruma çözümlerine olan talebi artırdı. ODE Yalıtım, DKM İnşaat ve Danışmanlık'ın sektördeki uzmanlığıyla birleşerek, yüksek kaliteli akustik ürünler geliştirmeye ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edecek. ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “DKM İnşaat ve Danışmanlık'ın güçlü uzmanlık ve deneyimi, ODE Yalıtım'ın büyüme stratejilerini hızlandıracak. Bu birleşme, hem müşterilerimize hem de iş ortaklarımıza daha geniş bir ürün yelpazesi sunmamıza olanak tanıyacak. Amacımız, yüksek kalite standartlarımızla sektörde yenilikçi çözümler üretmek. 40'ıncı yılımızı kutladığımız bu yılda gerçekleştirdiğimiz satın almayla, portföyümüzü genişletmenin ötesinde, kurulduğumuz günden bu yana sürdürdüğümüz yenilikçi yaklaşımımızı bir sonraki aşamaya taşıdık.”
 
ODE Yalıtım, çevre dostu üretim süreçlerine ve sürdürülebilir ürün geliştirme yaklaşımına bağlılığını sürdürüyor. DKM İnşaat ve Danışmanlık ile yapılan bu birleşme, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Bu ortaklık, ODE Yalıtım'ın Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda büyüme hedeflerini güçlendirirken, sektördeki liderliğini de pekiştiriyor.

