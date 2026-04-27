ODE Yalıtım, kapasiteyi iki katına çıkararak, rekabet gücünü artıracak

ODE Yalıtım, 1985 yılında kuruldu, 1988 yılında yalıtım sektörüne odaklandı. 1990’da ithalatçı, 1996’da üretici kimliği kazanan şirket, 40 yılı aşkın sü- redir yapıyalıtımı ve teknik yalıtım alanında sunduğu çözümlerle enerji tasarrufu ve sürdürülebilir yaşam alanları faaliyetlerine katkı sunuyor. Yapı yalıtımı alanında geliştirdiği ürünlerle bir binanın temelinden çatısına kadar ısı, su, ses, yangın ve teknik yalıtım çözümleri sunan şirket, 2025 yılında ses yalıtımı, titreşim kontrolü ve sismik koruma alanlarında faaliyet gösteren DKM İnşaat ve Danışmanlık’ın çoğunluk hisselerinin satın alınmasıyla birlikte, uçtan uca yalıtım çözümü sunan marka konumunu daha da güçlendirdi.

80’den fazla ülkeye ihracat gerçekleşiyor İhracata 1996 yılında Bulgaristan ile başladıklarını söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, “Bugün ciromuzun yak- laşık yüzde 40’ını ihracattan elde eden bir yapıya ulaştık. Avrupa, Orta Doğu ve Pasifik bölgeleri güçlü olduğumuz pazarlar arasında yer alıyor; bu bölge- lerde derinleşme stratejisi izliyoruz” diyor. Son yıllarda kurduğu ülke mü- dürlükleriyle yerel varlığını güçlendiren şirket; İngiltere-İrlanda ve Doğu Avrupa yapılanmalarıyla bölgesel etkinliğini artırıyor. Avrupa başta olmak üzere yeni iş birlikleri geliştiriyor ve yeni pazarlara açılmayı hedefliyor.

Üretim yatırımları ve kapasite artışı 2025–2026 dönemini kapsayan 25 milyon dolarlık yatırım planlarının ilk aşamasını Çorlu’daki cam yünü tesisinde tamamladıklarını dile getiren Ozan Turan, “Yatırım planımız kapsamında ODE R-Flex üretimini Eskişehir tesisimizde merkezileştirdik. İlk fazda Türkiye’nin elastomerik kauçuk köpüğü ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’ını buradan karşılayacağız, ilerleyen dönemde ise toplam kapasiteyi iç pazar hacminin yaklaşık iki katına çıkaracağız. Bu yapı, rekabet gücümüzü ve ihracat potansiyelimizi artıracak” dedi.

Üretim kapasitelerini artırmayı, dijitalleşme ve Ar-Ge odaklı projelerle verimliliklerini yükseltmeyi sürdüreceklerini belirten Turan, “Cam yünü, kauçuk köpüğü ve bitümlü membran yatırımlarımız hem iç pazarda hem de ihracatta rekabet gücümüzü destekleyen önemli adımlar olacak. Sürdürüle- bilirlik odağımız kapsamında, Eskişehir tesisimizden sonra Çorlu tesisimizde de Güneş Enerjisi Sistemi (GES) projemizi devreye almayı planlıyoruz. Bu yatırım, çevresel etkilerimizi azaltma ve üretimde enerji verimliliğini artırma stratejimizin önemli bir parçası. Ayrıca Avrupa, Birleşik Krallık ve Orta Doğu başta olmak üzere mevcut pazarlarda derinleşmeyi ve özellikle Avrupa’da faaliyetlerimizi önemli ölçüde büyütmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

ODE, cam yününde % 80 geri dönüştürülmüş ürün kullanıyor

Yalıtım sektörünün enerji tasarrufu sağlaması ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımıyla döngüsel ekonomiye doğrudan katkı sunduğunu belirten Ozan Turan, ODE Yalıtım’ın cam yünü üretiminde yüzde 80’in üzerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullandığını vurguluyor: “‘Yeşil Dünya’ ve ‘Sıfır Karbon’ hedeflerimiz doğrultusunda karbon emisyonlarımızı azaltmaya ve çevre dostu üretim süreçleri geliştirmeye odaklanıyoruz” diyor. Greentech Ar-Ge merkezi aracılığıyla müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirdiklerini ifade eden Turan, cironun yaklaşık yüzde 3’ünü Ar-Ge ve dijitalleşme çalışmalarına ayırdıklarını belirtiyor. “Endüstri 4.0 uyumlu yatırımlar ve otomasyon sistemleri sayesinde üretim süreçlerimizi optimize ediyor, kalite ve verimlilik artışını önceliklendiriyoruz” şeklinde konuşuyor.