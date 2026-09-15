ODE Yalıtım YK Başkan Yardımcısı Ozan Turan: Yalıtım, sürdürülebilir yapılaşmanın temel unsurlarından biri

İklim değişikliğiyle mücadelede enerji tüketiminin azaltılması, yapı sektörünün öncelikli gündemleri arasında yer alıyor. Binalarda ısı kayıplarının azaltılması, kullanım sürecinde daha az enerji tüketilmesine ve buna bağlı karbon emisyonlarının sınırlandırılmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle doğru malzeme seçimi ve doğru uygulama, yapıların enerji performansının iyileştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor.

Sürdürülebilir yapılaşmanın temelinde enerji verimliliğinin yer aldığını belirten ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, yalıtımın binaların enerji performansını iyileştirerek kullanım sürecindeki çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağladığını vurguluyor.

Turan, sürdürülebilirliğin yalnızca yapıların kullanım aşamasıyla sınırlı olmadığını, üretimden ürünlerin yaşam döngüsüne kadar bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini belirterek şirketin çalışmalarını şöyle anlatıyor: “ODE Yalıtım olarak sürdürülebilirlik çalışmalarımızı ‘Sıfır Karbon Misyonu' ve ‘Yeşil Dünya Hedefimiz' doğrultusunda yürütüyoruz. Çevresel etkilerimizi azaltmayı, kaynakları verimli kullanmayı ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu yaklaşımımızı yalnızca üretim süreçlerimizle sınırlı tutmuyor, tedarik zincirimizden ürün ve çözüm portföyümüze kadar tüm iş yapış biçimlerimize yansıtıyoruz.”

Kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomiye odaklanıyor

ODE'nin sürdürülebilirlik yaklaşımında atık yönetimi ve geri dönüşüm önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda Eskişehir ve Çorlu üretim tesisleri 2022 yılında Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının da kaynak verimliliği açısından önemli bir başlık olduğunu belirten Turan, üretim süreçlerindeki uygulamalara ilişkin şu bilgileri paylaşıyor: “Camyünü üretimimizde yüzde 80'in üzerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz.. Üretimden tedarik zincirine kadar tüm süreçlerimizde atıkların kaynağında azaltılmasını ve kaynakların etkin kullanılmasını hedefleyen uygulamalar yürütüyoruz.”

Döngüsel ekonomi yaklaşımını ürün portföyüne yayıyor

ODE, 2025 yılında bünyesine kattığı DKM İnşaat ve Danışmanlık ile birlikte geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını ses yalıtımı, titreşim kontrolü ve sismik koruma çözümlerine de taşıyor. DKM, 10 yılı aşkın süredir kauçuk imalat atıklarının tamamını geri dönüştürerek şap altı ses yalıtım şilteleri ve titreşim alıcı ürünler üretiyor. Ömrünü tamamlamış lastikleri de eşdeğer ürünlerin üretiminde değerlendiren DKM'nin her iki ürün grubunda kullandığı geri dönüştürülmüş malzeme oranı yüzde 94'e ulaşıyor.

Turan, “DKM ile birlikte sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ürün ve çözüm portföyümüzün tamamına yaymayı hedefliyoruz. Üretim atıklarının yeniden değerlendirilerek farklı ürünlerde kullanılması ve ömrünü tamamlamış lastiklerin ekonomiye yeniden kazandırılması, döngüsel ekonomi yaklaşımımızın önemli örnekleri arasında yer alıyor” diyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını artırıyor

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları da ODE'nin sürdürülebilirlik stratejisinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Turan, “Sürdürülebilir üretim vizyonumuz doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarımıza devam ederken, üretim tesislerimizde enerji verimliliğini artırmaya ve kaynak kullanımını daha verimli hale getirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Eskişehir tesislerimizde kullanılan çatı tipi güneş enerji sistemlerinin yanı sıra Çorlu üretim tesisimizde de yenilenebilir enerji kullanımını destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Çorlu ve Eskişehir'deki GES yatırımlarımızın toplam etkisiyle elektrik ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 50'sini kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan karşılamayı hedefliyoruz” diyor.

2050 karbon nötr hedefi doğrultusunda ilerliyor

ODE Yalıtım, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarını ürünlerinin çevresel performansını da kapsayacak şekilde sürdürüyor. Şirket, EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgeleriyle ürünlerinin çevresel etkilerini şeffaf biçimde ortaya koyuyor.

Turan, “Türkiye'de EPD belgesi alan ilk yalıtım firması olarak sürdürülebilirlik performansımızı uluslararası standartlarla belgelendiriyoruz. Ürünlerimizin çevresel etkilerini şeffaf bir şekilde ortaya koyarken, çevre dostu ve sertifikalı ürünler geliştirmeyi sürdürüyoruz” diyor.