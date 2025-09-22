ODE Yalıtım/Ozan Turan: Sürdürülebilirlik iş kültürümüzün ayrılmaz bir parçası

Dünya genelinde sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği tartışmalarının yoğunlaştığı bu dönemde, yalıtım sektörü kritik bir rol üstleniyor. Çünkü yalıtım, hem iklim değişikliğiyle mücadelede hem de çevresel sürdürülebilirliği desteklemede en temel adımlardan biri. Türkiye'de de binaların enerji verimliliğini artıracak, karbon salımını azaltacak yalıtım çözümlerinin yaygınlaşması büyük önem taşıyor.



15–24 Eylül Sürdürülebilirlik Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, yalıtımın bu dönüşümdeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Yalıtım yaptırmak, bireysel bir tercih olmanın ötesinde toplumsal bir sorumluluk. Çünkü binalar, enerji tüketiminin ve dolayısıyla karbon salımının en büyük kaynaklarından biri. Yalıtım çözümleri, enerji verimliliği sağlayarak iklim değişikliğiyle mücadelede doğrudan etki yaratıyor.”

“Yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını güneş enerjisinden karşılıyoruz”

ODE Yalıtım olarak sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, kurumsal kültürlerinin ve iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Ozan Turan, “Karbon ayak izimizi azaltmak, bu anlayışın merkezinde yer alıyor. 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor ve hedefimize ulaşmak için somut ve ölçülebilir adımlar atıyoruz. 2023 yılında Eskişehir fabrikamızın çatısına kurduğumuz Güneş Enerjisi Sistemi (GES), bu adımların önemli örneklerinden biri. Bu yatırım sayesinde tesisimizin yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını güneş enerjisinden karşılıyoruz. Yenilenebilir enerji ve çevreci teknolojilere odaklanarak üretim süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Enerji verimliliğini ön planda tutan bir enerji yönetim sistemi uyguluyoruz. Orta ve uzun vadede ise yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırmak, üretimde düşük karbon salımı sağlayacak yeni teknolojilere geçiş yapmak ve sürdürülebilir hammadde kullanımını yaygınlaştırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor” diyor.

“Yüzde 80'in üzerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz”

Geri dönüştürülmüş malzeme kullanımında da sektörde öncü bir duruş sergilediklerini ifade eden Turan, “Örneğin camyünü üretimimizde yüzde 80'in üzerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyoruz. Bu sadece atık yönetimine katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda üretim sırasında tüketilen enerji miktarını da önemli ölçüde düşürüyor. Önümüzdeki dönemde, ürünlerimizde geri dönüştürülmüş içerik oranını daha da artırarak döngüsel ekonomiye katkımızı büyütmeyi hedefliyoruz. Bu adımlarla hem çevreye duyarlılığımızı sürdürüyoruz hem de yeşil üretim anlayışımızı daha da güçlendiriyoruz” ifadelerini kullanıyor.