Ödeme sistemlerinde yeni denklem: Çoklu kanal, tek yönetim

Son yıllarda hem küresel ölçekte hem de Türkiye’de ödeme ve tahsilat sistemlerinde hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) 2024 yılı verilerine göre Türkiye’de kartlı ödeme tutarı yaklaşık 15 trilyon TL seviyesine ulaşırken, kredi kartı sayısı 129 milyonun, POS sayısı ise 1,7 milyonun üzerine çıktı. Bu tablo, işletmelerin nakit akışlarını daha öngörülebilir ve esnek şekilde yönetebilmek için tek bir ödeme yöntemine bağlı kalmak yerine; kartlı ödeme, Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ticari kredi kartı ve alternatif finansman çözümlerini bir arada değerlendirme ihtiyacını güçlendiriyor. Özellikle bayi ve alt bayi yapılanmasına sahip şirketler açısından kredi kartıyla tahsilat ve DBS ile güvence altına alınan tahsilat modellerinin birlikte kullanılması, finansal kontrolü daha da kritik hale getiriyor. Şirketler, farklı ödeme kanallarını aynı anda kullanırken, Açık Bankacılık altyapıları sayesinde farklı bankalardaki hesap ve hareketlerini tek bir platform üzerinden görüntüleyebiliyor; böylece nakit pozisyonlarını bütüncül biçimde izleyerek finansal kararlarını daha sağlıklı ve hızlı alabiliyor.

Bu çoklu yapının beraberinde yönetim karmaşıklığını da getirdiğini söyleyen Octet Türkiye Kurucu Ortağı ve CPO’su Zeynep Bulut, “Farklı kanalların farklı sistemler üzerinden takip edilmesi, finans ekipleri için operasyonel yükü ve veri kaybı riskini artırıyor. Bu da ekiplerin zamanını manuel takip, mutabakat ve veri konsolidasyonu gibi operasyonel süreçlere harcamasına neden oluyor. Ödeme orkestrasyonu ise tüm ödeme ve tahsilat araçlarını tek bir çatı altında toplayarak işletmelere merkezi bir kontrol alanı sunan yeni bir yaklaşım olarak öne çıkıyor” dedi.

2026’da rekabet, ödeme çeşitliliğinden çok yönetim kabiliyetiyle belirlenecek

Zeynep Bulut, ödeme orkestrasyonunun 2026 yılında neden kritik bir rol üstleneceğini ise şöyle açıklıyor:

“İşletmeler bugün yalnızca daha fazla ödeme seçeneği sunmak değil, aynı zamanda bu seçenekleri kendi nakit döngülerine uygun şekilde yönetmek istiyor. Satıcılar alacaklarını mümkün olan en kısa sürede tahsil etmeyi; alıcılar ise ödemelerini kendi finansal planlarına göre vadelendirmeyi hedefliyor. Ödeme orkestrasyonu, bu iki ihtiyacı aynı anda karşılayabilen esnek bir yapı sunuyor.”

Bulut’a göre 2026 yılında sektörde fark yaratan unsur, ürün sayısından çok bu ürünlerin birbiriyle ne kadar uyumlu çalıştığı ve işletmeye ne kadar görünürlük sağladığı olacak. Çoklu ürün altyapısı, merkezi raporlama ve tek platform üzerinden yönetim, şirketlerin finansal karar alma süreçlerinde belirleyici hale gelecek. Bugün birçok yapının yalnızca POS altyapısı üzerinden çözüm sunduğuna dikkat çeken Bulut, “Biz ürünler arasında gerçek bir orkestrasyon sağlıyoruz. Sanal POS, Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), Master Merchant ve Tedarikçi Finansman Sistemi (TFS) gibi çözümlerin birbirinden bağımsız değil. Bu sistemlerin entegre ve senkronize çalışması, işletmelere bütüncül bir finansal yönetim imkanı sunuyor. Böylece ödeme tarafında parçalı çözümlerin ötesine geçen farklı bir konumlanma yaratıyor” diyor.

Müşteri ihtiyaçlarını okuyan ürün mimarisi öne çıkıyor

2026’da tahsilat ve ödeme çözümlerinin gelişiminde en kritik başlıklardan biri, işletmelerin gerçek finansal davranışlarını doğru analiz edebilen ürün mimarileri olacak.

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler, artan maliyetler ve dalgalı piyasa koşulları nedeniyle nakit akışlarını daha hassas yönetmek zorunda kalıyor. Octet Türkiye’nin Sanal POS, DBS, Master Merchant, Tedarikçi Finansman Sistemi (TFS) ve NFC tabanlı çözümleri; alıcı ve satıcı tarafının farklı beklentilerini aynı ekosistem içinde buluşturantamamlayıcı bir yapı sunuyor. Bu yapı, şirketlerin hem tahsilatlarını hızlandırmasına hem de ödeme vadelerini daha kontrollü şekilde planlamasına imkan tanıyor.

Veri odaklı finansal yönetim yeni standart haline geliyor

Ödeme orkestrasyonu yalnızca operasyonel kolaylık sağlamıyor; aynı zamanda işletmelere veri temelli bir finansal yönetim anlayışı kazandırıyor. Çoklu ödeme kanallarından gelen verilerin tek merkezde toplanması, şirketlerin nakit pozisyonunu anlık olarak izleyebilmesini ve daha sağlıklı finansal projeksiyonlar yapabilmesini mümkün kılıyor. Bulut bu dönüşümü şu sözlerle özetliyor:

“2026’da ödeme sistemleri yalnızca bir işlem altyapısı değil, aynı zamanda karar destek mekanizması olarak konumlanacak. Veriyi doğru okuyan, müşteri ihtiyacına göre esneyebilen ve uçtan uca yönetim sunan çözümler, işletmeler için rekabet avantajı yaratacak. Artan dijitalleşme, regülasyonların olgunlaşması ve işletmelerin değişen beklentileri, ödeme sistemlerinde orkestrasyon odaklı bir yapıyı kaçınılmaz kılıyor. Gerçekleştirdiğimiz teknolojik geliştirmeler ve yönlendirme setleri sayesinde işlem süremizi %75 oranında iyileştirdik; başarılı işlem oranımızı ise %25 seviyesinde artırdık. Octet Türkiye olarak ödeme ve tahsilat çözümlerini tek bir ekosistemde buluşturan yaklaşımımızla şirketlerin 2026 ve sonrasında daha öngörülebilir, esnek ve verimli bir nakit akışı yönetimi kurmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”