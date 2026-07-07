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Odine Solutions, Huawei Cloud ile güçlerini birleştirdi

Odine Solutions, Orta Doğu pazarında bulut tabanlı telekomünikasyon ve dijital dönüşüm çözümleri sunmak amacıyla Huawei Cloud ile iş ortaklığı sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Odine Solutions, Huawei Cloud ile güçlerini birleştirdi
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Odine Solutions, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Orta Doğu pazarına yönelik bulut tabanlı telekomünikasyon ve dijital dönüşüm çözümlerinin sunulması amacıyla Huawei Cloud ile iş ortaklığı sözleşmesi imzaladığını bildirdi.

Şirket, söz konusu iş birliğiyle Orta Doğu'daki faaliyetlerini güçlendirmeyi ve bölgedeki müşterilerine Huawei Cloud altyapısı üzerinden bulut tabanlı çözümler sunmayı hedefliyor.

 