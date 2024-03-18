Odine Solutions Teknoloji'den 1,3 milyar lira halka arz büyüklüğü

Halka arz kapsamında 13-14-15 Mart 2024 tarihleri arasında talep toplayan Odine Solutions Teknoloji’nin halka arz büyüklüğü 1 milyar 326 milyon TL olarak gerçekleşti.

TSKB'den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlendi ve halka arz edilen 44 milyon 200 bin TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 326 milyon TL olarak gerçekleşirken, halka arzda, toplam 3 milyon 259 bin 363 yatırımcıdan, halka arz edilen 44 milyon 200 TL nominal değerli payların 6,13 katına denk gelen 270 milyon 773 bin 21 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Halka arzda, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,56 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 12,69 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 3,03 katı talep geldi.