Odine’den Türksat ile yeni anlaşma

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Odine Solutions (ODINE), Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ile İnternet Yönlendirici Sistemleri Projesi kapsamında hizmet ve donanım tedarikine yönelik 1,85 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Anlaşma kapsamında Türksat'ın mevcut internet omurga şebekesinin kapasitesinin artırılması, artan IP trafiğinin daha etkin yönetilmesi ve abonelere kesintisiz, yüksek bant genişlikli ve güvenli internet hizmeti sunulmasına katkı sağlayacak hizmet ve donanım tedariği Odine Solutions tarafından gerçekleştirilecek.

Projede ayrıca ilgili mevzuat kapsamında yerine getirilmesi gereken yükümlülüklere yönelik teknik çözümler de sunulacak.

Şirket, söz konusu sözleşmenin gelirlerine ve faaliyetlerine olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirtirken, projenin başarıyla tamamlanmasının benzer nitelikteki projelerde deneyim ve referanslarını güçlendireceğini ifade etti.