Odine’in Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Yücel oldu

Bora Yücel’in, BT ve telekom çözümlerinin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve işletilmesi konularındaki uzmanlığıyla, Odine’in küresel çapta sunduğu yenilikçi teknolojik çözümleri daha da ileri taşıması hedefleniyor.

Bora Yücel aynı zamanda, şebeke ve BT yönetim sistemleri, servis desteği ve kalite güvencesi gibi alanlarda global ölçekte stratejik planlar oluşturulması ve mobil iletişim sektöründeki deneyimi, müşteri çözümleri ve ağ operasyonları direktörlüğüne kadar uzanan kapsamlı bir bilgi birikimi ile tanınıyor.

Odine, ekibini yeni sektör profesyonelleriyle hızla genişletmeye ve sektördeki büyümesini hızlandırmaya devam ediyor. Bora Yücel’in ekibe katılmasıyla birlikte şirket, teknoloji ve telekomünikasyon çözümleri alanındaki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.