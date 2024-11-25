Odine’in Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Yücel oldu
Ulusal ve uluslararası şirketlere 2000 yılından bu yana yazılım çözümleri ile mühendislik hizmetleri sunan Odine, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Odine son olarak bünyesine Bora Yücel’i kattı. Yaklaşık 30 yıllık profesyonel kariyerinde hem ulusal hem de uluslararası prestijli şirketlerde görev alan Bora Yücel, Odine Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (Chief Solutions Officer) olarak atandı.
Bora Yücel’in, BT ve telekom çözümlerinin planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve işletilmesi konularındaki uzmanlığıyla, Odine’in küresel çapta sunduğu yenilikçi teknolojik çözümleri daha da ileri taşıması hedefleniyor.
Bora Yücel aynı zamanda, şebeke ve BT yönetim sistemleri, servis desteği ve kalite güvencesi gibi alanlarda global ölçekte stratejik planlar oluşturulması ve mobil iletişim sektöründeki deneyimi, müşteri çözümleri ve ağ operasyonları direktörlüğüne kadar uzanan kapsamlı bir bilgi birikimi ile tanınıyor.
Odine, ekibini yeni sektör profesyonelleriyle hızla genişletmeye ve sektördeki büyümesini hızlandırmaya devam ediyor. Bora Yücel’in ekibe katılmasıyla birlikte şirket, teknoloji ve telekomünikasyon çözümleri alanındaki konumunu daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.