Odine'nin Favök'ü ilk 9 ayda yüzde 137 arttı

Odine, üçüncü çeyrekte net satış gelirini geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında artırarak 504,7 milyon TL’ye çıkardı.

Güçlü finansal dayanıklılık ve pozitif nakit akışı

Odine, üçüncü çeyrekte de sağlam finansal göstergelerini sürdürerek likidite oranlarını güçlendirdi. Cari oranını 1,60’tan 3,48’e ve nakit oranını 0,50’den 2,72’ye seviyelerine çıkaran Odine, düşük borçluluk oranları ile pozitif nakit akışını korudu. Öte yandan Odine, Ar-Ge yatırımlarını sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda ilerletirken, bu alanda uzman isimlerle ekibini genişletti. Şirket, teknolojik gelişmeleri hızlandıracak bu yeni ekip yapısıyla ürün ve hizmet kalitesini daha da yukarı taşıyarak, hem yerel hem de global pazarlarda rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Yılın ilk dokuz ayında elde edilen finansal sonuçlarda yüksek katma değerli hizmetlere odaklanmanın etkili olduğunu belirten Odine CFO'su Ali Yöney, “Ar-Ge odaklı yaklaşımımızla, güçlü yönetim kadromuz ve ekibimize kattığımız yetenekler ile birlikte çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yenilikçi çözümler geliştirme hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı ve yatırım planlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.