Ödüllü bira markası konkordato başvurusunda bulundu

ABD'nin Alabama eyaletinde faaliyet gösteren butik bira üreticisi ve restoran Coldwater Mountain Brewpub LLC, borçlarını yeniden yapılandırmak ve işletmesini yeniden organize etmek amacıyla konkordato başvurusunda bulundu.

The Street'te yer alan habere göre, PacerMonitor verileri Anniston merkezli şirketin, 15 Temmuz'da Alabama Kuzey Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne başvuru yaptığını gösterdi. Şirket, iflas başvurusunda 50 bin dolara kadar varlık ve 500 bin ila 1 milyon dolar arasında borç bildirdi.

Mahkeme belgelerine göre şirketin toplam borcu 700 bin doların üzerinde bulunuyor. En büyük teminatsız alacaklılar arasında 454 bin doların üzerinde alacakla ABD İç Gelir Servisi (IRS), 228 bin doların üzerinde alacakla Alabama Gelir Dairesi, 11 bin doların üzerinde alacakla Calhoun İlçe Gelir Komiserliği ve 11 bin doların üzerinde alacakla Chase Bank yer alıyor.

İflas başvurusuna göre, idari giderlerin karşılanmasının ardından teminatsız alacaklılara ödeme yapılması için herhangi bir fon kalmayacak. Şirket, iflas süreci devam ederken faaliyetlerini sürdürüyor.

Butik bira sektöründe satışlar geriledi

Coldwater Mountain Brewpub'ın iflas başvurusu, ABD'deki butik bira sektörünün satış ve üretim açısından gerilediği bir dönemde geldi.

Bira Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, 2025 yılında ABD'deki butik bira üreticilerinin hacim bazında satışları yüzde 4 azaldı. Perakende satışlar ise dolar bazında yüzde 2,8 gerileyerek 28 milyar dolara düştü. Butik bira sektörü, 113 milyar dolarlık ABD bira pazarının yüzde 24,8'ini oluşturdu.

Faaliyetteki butik bira üreticilerinin sayısı da aynı dönemde yüzde 2,9 azalarak 9 bin 578'e geriledi.

Sektörün karşı karşıya olduğu sorunlar arasında üretimde kullanılan malzemelerin artan maliyetleri de yer aldı. Mordor Intelligence'ın 2026 Kuzey Amerika Zanaat Bira Pazarı Raporu'na göre, temel malzemelerin fiyatlarındaki artışlar hammadde maliyetlerini sektör açısından önemli bir kısıt haline getirdi.