Ödüllü geri dönüşüm altyapısıyla Muratbey’den sürdürülebilirlikte güçlü adım

Muratbey, geri dönüşüm alışkanlıklarının ödüllendirildiği Waste Log mobil uygulaması üzerinden “Kazandıran Peynirler” projesini hayata geçirdi. Proje, gıda sektöründe tüketim sonrası atık yönetimini merkeze alan ilk örneklerden biri olma özelliği taşıyor. Kullanıcılar, Muratbey ambalajlarını geri dönüşüme atıp fotoğraf yükleyerek sistemde doğrulama aldığında karbon puanı kazanıyor. Kazanılan puanlar, indirim veya hediye kartı olarak kullanılabiliyor.

“Tüketiciyi sürecin merkezine alan ve ödüllendiren bir yapı kuruyoruz”

60 yıla yaklaşan deneyimini inovasyon ve çevre dostu üretim anlayışıyla birleştiren Muratbey, bu projeyle sürdürülebilir gıda ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyor. Waste Log uygulaması üzerinden tüketiciler, konumlarına en yakın geri dönüşüm noktalarına yönlendirilirken; yapay zekâ destekli doğrulama sistemi sayesinde geri dönüşüm süreci ölçülebilir ve izlenebilir hale geliyor. Muratbey Gıda İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, projeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Kazandıran Peynirler, teknolojiyi, sürdürülebilirliği ve tüketici faydasını bir araya getiren öncü bir model. Bu projeyle çevreye duyarlı davranışı teşvik ederken, tüketiciyi sürecin merkezine alan ve ödüllendiren bir yapı kuruyoruz.”

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) verilerine göre Türkiye’de yılda 5,6 milyon tonun üzerinde plastik ambalaj atığı oluştuğunu hatırlatan Uluğ, proje kapsamında Muratbey ambalajlarının yüzde 10’unu üç yıl içinde geri dönüşüme kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu sayede yaklaşık 108 ton CO₂ emisyonunun önlenmesi öngörülüyor.

Dijital altyapı ortağımız Waste Log’a “Yılın Geri Dönüşüm Projesi” ödülü

Kazandıran Peynirler’in dijital altyapı ortağı Waste Log, Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından düzenlenen Boğaziçi Çevre Ödülleri kapsamında, Sıfır Atık Market projesiyle “Yılın Geri Dönüşüm Projesi” ödülüne layık görüldü. Akademi, sivil toplum ve halk oyunun birlikte değerlendirildiği bu ödül, projenin çevresel ve toplumsal etkisini tescilledi.

Muratbey, “daha iyi gıda, daha iyi gelecek” vizyonu doğrultusunda; karbon ayak izini azaltan, tüketici katılımını artıran ve ölçülebilir sürdürülebilirlik etkisi yaratan projelere yatırım yapmaya devam ediyor.