Ödüllü zeytinyağı devi konkordato talebinde bulundu!

Türkiye'nin önde gelen zeytinyağı markalarından biri olan Olivos, son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği'nden "en çok ihracat yapan firma" ve "en çok ambalajlı ihracat yapan firma" ödülleri alan şirket, ekonomik darboğazı aşmak için mahkemeye başvurdu.

Üç aylık geçici mühlet kararı

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Olivos Pazarlama A.Ş., SDA Gıda Tarım A.Ş. ve şirketlerin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay hakkında kritik bir karar verdi. Mahkeme, 13 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı açıkladı. Bu karar, şirketlere mali yapısını toparlaması için tanınan süreyi ifade ediyor.

Konkordato komiseri görevlendirildi

Mahkeme, konkordatonun başarılı olup olmayacağını değerlendirmek üzere Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Komiser, şirketlerin mali durumunu denetleyecek, alacaklıların haklarını gözeterek sürecin nasıl ilerleyeceğine dair rapor sunacak.

Selçuk Atalay da konkordato sürecine dahil edildi

Dosya kapsamında konkordato talebinde bulunan şirketler İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı. Olivos Pazarlama A.Ş. 220697 sicil numarasıyla faaliyet gösterirken, SDA Gıda Tarım A.Ş. 273873 sicil numarasıyla kayıtlarda yer alıyor. Bununla birlikte, şirketlerin yönetim kurulu başkanı ve gerçek kişi sıfatıyla başvuruda bulunan Selçuk Atalay da konkordato sürecine dahil edildi.

Yedi günlük itiraz süresi

Konkordato dosyasının ilk duruşması 6 Kasım 2025 tarihinde saat 10.10’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşecek. Mahkeme, konkordato ilanının ardından ilgililere yedi günlük itiraz süresi tanındığını ve bu süre içinde konkordato talebinin reddinin talep edilebileceğini duyurdu.

EİB'ten ödül almıştı

Selçuk Atalay'ın sahibi olduğu Olivos Gıa, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden "tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma" ve "en çok ambalajlı ihracat yapan firma" ödüllerini almıştı.