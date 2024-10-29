OEDAŞ 2026-2030 döneminde her yıl 50-60 milyon dolar yatırım yapacak

Hüseyin GÖKÇE / ESKİŞEHİR

OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci ve Elektrik Dağıtıcıları Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, şirketin Afyonkarahisar, Bilecek, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerine yönelik verdiği elektrik dağıtım hizmetlerinde teknoloji kullanımı ve yeni yatırımlar hakkında gazetecilerle bir araya geldi.

Genel Müdür Fuat Celepci’nin verdiği bilgilere göre, bölgenin elektrik dağıtım hizmetlerinin devralınmasından itibaren geçen sürede bugüne kadar 19.4 milyar liralık yatırım yapıldı. Şirket önümüzdeki yıl 5 milyar liralık yatırım öngörürken, 2026-2030 yılları arasında ise yıllık ortalama 50-60 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Fuat Celepci, bugüne kadar yaptıkları yatırımlarla mevcut elektrik dağıtım şebekelerini gençleştirdiklerini, ortalama şebeke yaşının 26’dan 16’ya indirildiğini vurguladı. Celepci, 2026-2030 döneminde ise kırsal altyapıya ağırlık vereceklerini dile getirdi.

EPDK’nın da desteğiyle Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini belirten Celepci, yine EPDK’nın verdiği hedef doğrultusunda kullandıkları yazılımın yerlileştirilmesine yönelik yatırımı tamamladıklarını bildirdi. Fuat Celepci, sözkonusu yazılımla birlikte 2 milyon abonenin bilgilerinin toplandığı yazılımın yerlileştirildiğini ve lisans bedelinde ciddi tasarruf sağlandığını söyledi..

Hizmet alanlarında 30 bin civarında şirketlere ait özel trafo bulunduğunu aktaran Celepci, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde enerji kullanımının daha önce rekor kırılan 2021 yılının üzerinde olduğunu belirtti.

Teknolojiyi yoğun kullanan bir şirket olarak bunun faydasını da gördüklerini söyleyen Fuat Celepci, kayıp kaçak oranını yüzde 7’ye düşürmeyi başardıklarını bildirdi.

Arızalar drone ile tespit ediliyor

Fuat Celepci, kurdukları sistem sayesinde dağıtım şebekesinde oluşan herhangi bir arızanın anında tespit edildiğini, gerektiğinde uzakta müdahale edilebildiğini bildirdi. Ayrıca faaliyetlerinde drone teknolojisinden de çok yoğun şekilde yararlandıklarını aktaran Celepci, termal kameralı dronelarla sürekli elektrik direklerini kontrol ettiklerini, kış döneminde ise trafoların donmaması için drone ile müdahalede bulunabildiklerini kaydetti.

Elektrik Dağıtıcıları Derneği (ELDER) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, elektrik dağıtım özelleştirmesinin ekonomik büyüklüğünün 13 milyar dolar olduğunu hatırlatırken, sektörün özelleştirme sonrası yaptığı yatırımın ise 17 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Elektrik dağıtım sektörünün Türkiye’de vatandaşların tamamına hizmet götürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, yaklaşık 13 milyar dolarlık özelleştirmenin ardından firmaların 17 milyar dolarlık yatırım yaptıkları bilgisini verdi.

ELDER olarak elektrik sektörüne yönelik Ar-Ge kültürünün gelişmesi için destek sağladıklarını vurgulayan Fakir Hüseyin Erdoğan, yerli yazılımın önemine işaret ederken, siber güvenlikte kendisine yeten altyapının oluşturulmasının da kritik olduğunu aktardı.

Erdoğan, şirketlerin EPDK’nın belirlediği yatırım tavanına göre hareket ettiğinin altını çizerken, bu yatırımlarla dijitalleşme, scada sistemi gibi işlerin sağlanabildiğini bildirdi.