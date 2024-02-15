OEDAŞ, CDP İklim Değişikliği Programı'nın değerlendirmesinde B notu aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OEDAŞ, kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası kuruluş CDP (Carbon Disclosure Project) tarafından yapılan İklim Değişikliği Programı'nın bu yılki değerlendirmesinde 'B' derecelendirme notu aldı.

2020'de katıldığı programla Türkiye'de faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketleri içerisinde bir ilke imza atan OEDAŞ, 2021'de elde ettiği 'B' notunu, 2022 derecelendirmesinin ardından 2023'te de korudu. OEDAŞ bu notla programın 'Yönetim' seviyesinde yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bir dönemde OEDAŞ olarak enerji verimliliğini önceleyen projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda kendi binalarımızda enerji tüketimini azaltan dijitalleşme ve elektrifikasyon çalışmaları yapıyor, operasyonlarımızda ise akıllı şebeke sistemleriyle verimliliği artırıyor ve enerji kaybını azaltan sistemler geliştiriyoruz. Yenilenebilir enerji kaynakları ile de kaynak çeşitliliğini artırıyor, böylece hem şebeke yükünü hem de karbon ayak izini azaltıyoruz. CDP'den aldığımız 'B' derecelendirme notu, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusundaki kararlılığımızın göstergesidir. Ancak bundan daha da önemlisi gelecek nesillere temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakma taahhüdümüzün bir ifadesidir."

CDP, gönüllü şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullandıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini raporlamalarına aracılık ediyor. Kuruluş, iklim değişikliği, su güvenliği, ormanlar, tedarik zinciri ve şehirler olmak üzere beş programda inceleme yapıyor.

OEDAŞ'ın 'B' derecelendirme notu aldığı 2023 listesi kapsamında dünya genelinde 24 binin üzerinde şirket çevresel verilerini CDP aracılığıyla açıkladı. OEDAŞ iklim değişikliğinin yanı sıra tedarik zinciri programı kapsamında da değerlendiriliyor.