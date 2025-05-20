OEDAŞ’tan hizmet bölgesine toplam 4,8 milyar TL’lik yatırım

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ın elektrik dağıtım ağını yenileyip genişleterek her geçen yıl verimliliği ve sürdürülebilirliği artıran Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 2025 yılı yatırımlarına başladı. 2017-2024 yılları arasında beş şehre toplam 19,4 milyar TL tutarında şebeke ve teknoloji yatırımı gerçekleştiren OEDAŞ, 2025 yılı yatırımları için de 4 milyar 800 milyon TL bütçe belirledi. Şirket bu kapsamda 670 kilometre enerji nakil hattı, 262 adet yeni trafo ve 865 kilometre yer altı şebeke tesis edecek. Yatırım sürecinde beş şehirde yaklaşık 900 kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak.

"Enerjide kalite ve verimliliği artıracağız"

2025 yılı yatırımları hakkında bilgi veren OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Şehir merkezlerinden ilçelere, köylere ve kırsal alanlara uzanan kapsamlı bir altyapı çalışmasına başladık. Amacımız, tüm hane ve işletmelerde enerji kalitesi ile verimliliğini artırmak. Yeni enerji nakil hatları, trafo merkezleri, yer altı şebekeleri ve aydınlatmalarla şehirlerimizin enerji performansını artıracak, enerji akışını daha güvenli ve sürdürülebilir hale getireceğiz.” dedi.

"Altyapımızı yeni teknolojilere uyumlu hale getirirken yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonuna da hazır bir yapı kuruyoruz"

Yatırımların aynı zamanda bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimine de katkıda bulunacağını vurgulayan Celepci şöyle devam etti:

“İstihdamdan tedarik sürecine kadar pek çok alanda hareketlilik yaratıyoruz. Altyapımızı yeni teknolojilere uyumlu hale getirirken yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonuna da hazır bir yapı kuruyoruz. Tüm bu yatırımlar ile enerjiyi daha verimli kullanabilen, müdahale gerektiren durumlara hızlı yanıt verebilen ve geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak bir dağıtım ağı oluşturacağız.”

“Altyapıyı modernize ederken güvenliği en üst düzeyde sağlıyoruz"

Celepci, sürdürülebilir ve güvenli enerji arzını sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmaların can, mal ve çevre güvenliği açısından belirli planlı kesintileri zorunlu kıldığını belirterek, “Altyapıyı modernize ederken güvenliği en üst düzeyde sağlıyoruz. Daha güçlü ve çağdaş bir enerji altyapısı için yürüttüğümüz bu dönüşüm sürecinde bölge halkının gösterdiği anlayış ve verdiği destek bizim için son derece kıymetli. Bu iş birliği, hep birlikte daha konforlu bir enerji geleceği inşa etmemizi sağlayacak.” açıklamasında bulundu.

Çağrı merkezi ve yapay zeka destekli teknolojilerle 7/24 iletişim

OEDAŞ her zaman olduğu gibi yatırım döneminde de 7 gün 24 saat kesintisiz iletişim sağlıyor. ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi isimli çağrı merkezinin yanı sıra OEDAŞ 186 mobil uygulaması, yapay zeka destekli 0222 186 00 00 numaralı OEDAŞ WhatsApp hattı, web chat, internet sitesi ve e-posta gibi farklı iletişim kanallarından kesintisiz hizmet veriliyor. Planlı kesintiler OEDAŞ’ın internet sitesinde 5 gün öncesinden başlayarak açıklanıyor. Öte yandan bölgelerinde gerçekleşen planlı çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüketiciler, ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezi’ni arayıp bilgi güncellemesi yaparak SMS bildirimi de alabiliyor.