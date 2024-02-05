Ofis dünyasında yeniden doğuş: 2024'te küresel ticari gayrimenkullerde patlama bekleniyor

Londra merkezli emlak danışmanlığı devi Knight Frank LLP'nin yayınladığı “2024 Küresel Ticari Gayrimenkul Yatırımları Raporu”, ticari gayrimenkul dünyasında dönüşüm sinyalleri veriyor. 2023'te yaşanan %54'lük düşüşe rağmen, yeni trendler ve değişen iş dinamikleriyle birlikte 2024'te sektörün patlama yaşaması bekleniyor.



Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de bulunan küresel emlak danışmanlığı ve emlak ajansı Knight Frank’in “2024 yılı Küresel Ticari Gayrimenkul Yatırımları raporu” yayınlandı. 2023 yılında ofis ve ticari gayrimenkul yatırımlarında daralma olduğu belirtilen raporda, 2024 yılı beklentilerine de yer verildi. Rapora göre; küresel şirketlerin yüzde 56’sının önümüzdeki 3 yıl içerisinde hibrit çalışma sistemini benimsemesi bekleniyor. Bu rakamın yüzde 23’ünün ise ofis-merkezli bir sistemde kalacağı vurgulanıyor. Uzaktan çalışma tercihlerinin yüzde 3’e düştüğü vurgulanan raporda, bu rakamın düşüşünün ofis pazarına yönelik talebin önümüzdeki süreçte de potansiyeli olduğunu gösterdiğine değiniliyor. 2023 yılındaki daralmanın, yüksek finansman maliyetleri, yapısal değişimlere bağlı mesleki taleplerde belirsizlik ve ekonomik görünümle ilgili endişelerin sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, jeopolitik gerilimlerin de küresel olarak ticari gayrimenkul sektöründe yavaşlığa sebep olduğuna vurgu yapılıyor.

“Türkiye Ticari Gayrimenkul Piyasasında da hareket bekleniyor”

İstanbul’da bugüne dek 141 bin metrekarelik ticari gayrimenkul üretimi gerçekleştiren Bilgiçler Yapı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, “2023 yılında konut piyasasında ciddi bir daralma yaşandı. Buna rağmen ticari gayrimenkul yatırımcısı, konut yatırımcısı kadar hız kesmedi. Küresel pazarda olduğu gibi Türkiye’de de bir yavaşlama vardı. Ancak enflasyondaki düşüş beklentimiz ve faiz oranlarının düşmesi gibi öngörülerimiz bize 2024 yılında hareketlilik olacağını işaret ediyor” diye konuştu. İstanbul Bayrampaşa’da 110 bin metrekarelik yeni projeleri AKTİM Çarşı -Ofis projesinde inşaatın devam ettiğini belirten Bilgiç, “Yatırımcıların ilgisinin ticari gayrimenkullerden dağılmadığını gözlemliyoruz. Enflasyon oranında kazanç elde edebilecekleri bir enstrüman olduğu için, ticari gayrimenkul ve ofis yatırımcısının iştahında azalma yok” dedi.

“Modern ve sürdürülebilir ofis alanları tercih edilecek”

Knight Frank’in 2024 yılı Küresel Ticari Gayrimenkul Yatırımları raporuna göre, 2024 yılında şirketlerin, iş modellerine uygun, modern ve sürdürülebilir ofis alanlarını tercih etmeye devam edeceği belirtiliyor. 2023 yılında markalı ofis ve ticari gayrimenkul üreticilerinin çok üzülmediğini aktaran Ali Emre Bilgiç, “Kaliteli ve güvenli markalara olan talep şaşırtıcı değildi. Yeni nesil mimariyle tasarlanan projeler, üretkenliği artıracak çözümlerin finansal performansı artıracağı öngörüsü, yatırımcıyı sektörümüzde bize çekiyor” diye konuştu. 2024 yılında ofis ve dükkan yatırımlarının lokasyon, şehir merkezine yakınlık gibi faktörlerin öne çıkarak yapılacağını belirten Bilgiç, “Yeni veya yenilenmiş en iyi olanaklara, enerji verimliliğine ve uluslararası standartlara uygun yeni ofis - dükkan alanlarına olan talebi gözlemliyoruz. Kurumlar kendi marka değerlerine uygun kriterlerde ofis-dükkan tercihlerinde bulunuyorlar. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de trendler değişiyor. Sadece kira getirisi değil, marka kimliklerine uygun yeni alanlar tercih eden kurumlar, personel ve müşteri memnuniyeti ile yenilenme ihtiyacı duyuyor” diye konuştu.



BİLGİ NOTU: Dünya genelinde 57 farklı lokasyonda 488'den fazla ofise sahip olan ve değeri 817 milyar doları aşan ticari, tarımsal ve konut amaçlı gayrimenkulleri yöneten Knigh Frank, 20.000'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.

