Ofise dönüş alışveriş sepetini değiştirdi: Şirketler ‘gerektiği kadar’ alıyor

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Yaz döneminin sona ermesi ve çalışanların yeniden ofislere dönmesiyle birlikte iş yerlerindeki satın alma hareketliliği de arttı. Özellikle eylül ayında kahve, çay, atıştırmalık, temizlik, hijyen, kağıt ve kırtasiye ürünlerinde talebin belirgin şekilde yükseldiğini belirten Avansas Genel Müdürü Ahmet Güleç, ofis alışverişlerinde çalışan deneyimi ve konforunun da giderek daha fazla belirleyici hale geldiğini söyledi.

Güleç, ofislerde geçirilen sürenin artmasının günlük tüketim ürünlerine olan ihtiyacı doğrudan etkilediğini belirterek, “Kahve ve çay gibi ürünler artık yalnızca günlük tüketim kalemleri olarak görülmüyor. Bunlar aynı zamanda ofis kültürünün ve çalışan deneyiminin önemli bir parçası haline geldi” dedi.

Şirketlerin satın alma kararlarında ekonomik koşulların etkisinin hissedildiğini ancak tercihlerde yalnızca fiyatın belirleyici olmadığını ifade eden Güleç, işletmelerin bütçelerini daha verimli yönetmeye çalışırken ürün kalitesi, güvenilirlik ve teslimat hızını da birlikte değerlendirdiğini anlattı.

“Artık önemli olan yalnızca uygun fiyatı bulmak değil; doğru ürünü, doğru maliyetle ve ihtiyaç duyulan zamanda temin edebilmek” diyen Güleç, özellikle iş yerlerinde bazı ihtiyaçların anlık ortaya çıkabildiğini ve tedarikte yaşanacak gecikmelerin günlük iş akışını doğrudan etkileyebildiğini vurguladı.

Teslimat hızı satın alma kararında öne çıkıyor

Avansas olarak operasyonel altyapıya yatırım yapmayı sürdürdüklerini belirten Güleç, İkitelli’de hayata geçirilen cross-dock operasyonuyla ürün akışını daha dinamik hale getirdiklerini ve teslimat sürelerini kısalttıklarını söyledi.

Güleç, bugün kendi araç filolarıyla müşterilerin yaklaşık yüzde 75’ine siparişlerini bir gün içinde ulaştırdıklarını belirterek, kendi dağıtım operasyonlarında yüzde 99 seviyesinde kusursuz sipariş oranına ulaştıklarını kaydetti.

İşletmelerin satın alma süreçlerini mümkün olduğunca kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Güleç, 15 yılı aşkın süredir yüzde yüz yerli sermayeyle faaliyet gösterdiklerini ve farklı kategorilerdeki iş yeri ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilecek bir yapı sunduklarını ifade etti.

Tek sipariş, tek fatura ve tek noktadan teslimat yaklaşımının işletmelerin farklı tedarikçilerle ayrı ayrı süreç yürütmesinin önüne geçtiğini belirten Güleç, günümüzde satın alma sürecinde maliyet kadar zaman yönetiminin de önemli olduğunu söyledi.

“Fazlasını almak yerine gerektiği kadar alma” dönemi

Son dönemde işletmelerin alışveriş alışkanlıklarında önemli bir değişim yaşandığına dikkat çeken Güleç, şirketlerin artık daha fazla stok yapmak yerine gerçek tüketimlerini takip ederek sipariş vermeye yöneldiğini belirtti.

Özellikle kahve, çay, atıştırmalık, temizlik ve hijyen ürünlerinde daha küçük tutarlı ancak daha sık siparişlerin arttığını söyleyen Güleç, kağıt, kırtasiye ve daha uzun süre kullanılan ürünlerde ise toplu ve planlı alımların gücünü koruduğunu ifade etti.

Şirketlerin temel amacının ürün sürekliliğini sağlarken gereksiz stok maliyetinden kaçınmak olduğunu vurgulayan Güleç, hibrit çalışma düzeninin de satın alma planlamasını değiştirdiğini söyledi.

Ofislerdeki çalışan sayısının dönemsel olarak değişebilmesi nedeniyle satın alma süreçlerinin artık sabit bir rutin yerine gerçek tüketime göre şekillendiğini belirten Güleç, bu yaklaşımın işletmeler açısından daha verimli bir model sunduğunu dile getirdi.

Yılın kalanında kontrollü satın alma dönemi

Yılın son çeyreğine girilirken şirketlerin bir yandan mevcut yılın bütçelerini yönetmeye, diğer yandan yeni döneme hazırlanmaya çalıştığını belirten Güleç, satın alma tarafında daha planlı ve kontrollü bir dönemin öne çıkmasını beklediklerini söyledi.

Günlük tüketimi yüksek kahve, çay, atıştırmalık, temizlik ve hijyen ürünlerinde düzenli talebin devam edeceğini belirten Güleç, çalışan konforunu destekleyen ürünlerin de önemini koruyacağını ifade etti.

Daha uzun süre kullanılan kırtasiye ve ofis ürünlerinde ise şirketlerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak hareket edeceğini belirten Güleç, 2026 boyunca ortaya çıkan tablonun işletmelerin satın alma anlayışındaki dönüşümü açıkça gösterdiğini söyledi.

Güleç, “İşletmeler artık satın almayı yalnızca bir gider kalemi olarak değil, zaman ve kaynak yönetiminin bir parçası olarak değerlendiriyor. Gereksiz stok tutmamak, ihtiyaç duyulan ürüne zamanında ulaşmak ve satın alma sürecini mümkün olduğunca kolay yönetmek giderek daha önemli hale geliyor” dedi.

Dijital kanalların kullanımının artmasıyla şirketlerin satın alma süreçlerini daha hızlı ve kontrollü yönetebileceğini ifade eden Güleç, yılın kalanında temel eğilimin daha fazla satın almak değil, ihtiyacı doğru zamanda ve doğru şekilde karşılamak olacağını vurguladı.