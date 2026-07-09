Öğrenciler Tablet Alırken Nelere Dikkat Etmeli? Not Almaktan Ödeve: Doğru Tableti Seçmenin 5 Yolu

Öğrenciler için doğru tableti seçerken yalnızca teknik özelliklere değil, cihazın günlük kullanım ihtiyaçlarına ne kadar yanıt verdiğine de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kalem ve klavyenin kutu içeriğinde yer alması, öğrencilerin ek aksesuar maliyetleriyle karşılaşmadan üretkenliğe başlamasını kolaylaştırıyor.

Öğrenci Tableti Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Özellik Neden Önemli? Ekran Boyutu Ders notları, dokümanlar ve çoklu görev kullanımı için geniş çalışma alanı sunar. Kalem Desteği El yazısıyla not alma, çizim yapma ve PDF üzerinde çalışma imkanı sağlar. Klavye Ödev, proje ve sunum hazırlıklarında yazım konforu sunar. RAM Kapasitesi Aynı anda birden fazla uygulamanın akıcı çalışmasına yardımcı olur. Depolama Alanı Ders içerikleri, dokümanlar ve projeler için yeterli alan sunar. Ekran Parlaklığı Farklı ışık koşullarında rahat kullanım sağlar.

Geniş ekran üretkenliği artırıyor

Tablet kullanımında ekran boyutu önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Daha büyük ekranlar aynı anda birden fazla uygulamayı kullanmayı, doküman incelemeyi ve not almayı kolaylaştırıyor. Özellikle eğitim süreçlerinde geniş ekran, öğrencilerin ders içerikleriyle daha rahat çalışmasına yardımcı oluyor.

Kalem ve klavye artık temel ihtiyaç haline geliyor

Dijital not alma alışkanlığının yaygınlaşmasıyla birlikte kalem desteği birçok öğrenci için öncelikli özelliklerden biri haline geldi. Benzer şekilde klavye kullanımı da ödev hazırlama, proje geliştirme ve uzun metin yazım süreçlerinde önemli avantajlar sağlıyor. Bu nedenle kullanıcılar kalem ve klavyeyi ayrı satın almak yerine kutu içeriğinde sunulan çözümlere yöneliyor.

Casper PAD M10 Pro öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt veriyor

Casper PAD M10 Pro, öğrencilerin eğitim ve günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirildi. 12.2 inç büyüklüğündeki ekranı, kutudan çıkan aktif kalemi ve touchpad destekli manyetik klavyeli kılıfıyla not alma, ödev hazırlama ve günlük üretkenlik süreçlerini tek cihazda topluyor.

Casper PAD M10 Pro Teknik Özellikleri

Özellik Casper PAD M10 Pro Ekran Boyutu 12.2 inç Ekran Çözünürlüğü 2400 x 1600 (2.4K WQXGA) Ekran Oranı 03:02 Yenileme Hızı 90 Hz Parlaklık 500 nit İşlemci MediaTek Helio G100 RAM 8 GB Depolama Alanı 128 GB İşletim Sistemi Android 16 Kalem Desteği Aktif kalem kutu içeriğinde Klavye Touchpad destekli manyetik klavyeli kılıf kutu içeriğinde Gövde Yapısı Alüminyum kasa Kalınlık 7.5 mm Kullanım Alanları Not alma, ödev hazırlama, araştırma, sunum hazırlama, günlük kullanım Hedef Kullanıcı Profili Öğrenciler, genç kullanıcılar, üretkenlik odaklı kullanıcılar

2.4K çözünürlüğe sahip ekranı ve 500 nit parlaklığı sayesinde farklı ortamlarda rahat görüntüleme deneyimi sunan cihaz, 90 Hz yenileme hızıyla uygulamalar arasında daha akıcı geçişler yapılmasına yardımcı oluyor. Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemcisi ve 8 GB RAM kapasitesi ise ders içerikleri, araştırmalar ve günlük uygulamalar için akıcı bir kullanım sunuyor.

Ürün Linki: https://www.casper.com.tr/pad-m10-pro-p-211-10147877