Öğrencilere Koçaslan’dan uygulamalı mesleki eğitim

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye’de nitelikli personel problemi şirketlerin en büyük sorunu haline gelse de bunu aşmak için firmaların mesleki eğitim merkezleri ile işbirlikleri devam ediyor. Doğuş Otomotiv ve Koçaslan Otomotiv ev sahipliğinde Professionals of the future Erasmus (Geleceğin Erasmus Profesyonelleri) projesi farklı kültürlerdeki öğrencilerin iş dünyası ile koordineli bir biçimde gelişimine katkı sunmak adına hayata geçirilmişti. Program kapsamında Bursa Hürriyet Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi’nin öğrencileri Bulgaristan’daki kardeş okulu Nikola Yankov Vapstrov Meslek Lisesi öğrencileri ile Scania Yetkili Satıcı ve Servisi Koçaslan Otomotivi ziyaret etti.

Öğrenciler bu ziyarette SCANIA markası eğitim yetkililerinden marka ve ürünler ile ilgili bilgi aldı. Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları Yetkili Satıcı işe alım ekibi ile de kariyer üzerine sohbet etme fırsatı bulan öğrenciler servis atölyesini de inceleyerek ziyaretlerini sonlandırdı.