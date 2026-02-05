Öğrencilerin mobilya tasarımları ünlü markaların kataloglarına girdi

Eroğlu Global Holding, genç tasarımcıları Türkiye mobilya sektörünün öncü markalarıyla bir araya getirerek endüstriyel tasarım öğrencilerine sektörle doğrudan temas kurma imkânı sunuyor. Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük dekorasyon ve tasarım merkezlerinden biri olan Skyland HOM Dekorasyon Merkezi, projeye ev sahipliği yaparak öğrencilerin yaratıcı fikirlerini sektörün deneyimiyle buluşturdu.

Ekim ayında başlayan proje süreci, Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde konumlanan A GOOD IDEA: LAB’de; öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen atölyelerle ilerledi. Tasarım ve ihracat gücüyle sektöre güç katan markalar, üretim süreçleri ve tasarım hassasiyetlerine dair öğrencilere mentörlük yaptı. Markalardan alınan geri bildirimler doğrultusunda öğrenciler, çalışma masası, kitaplık, kanepe, tekli koltuk, berjer, sehpa, lambader gibi ürün gruplarında tasarımlarını gerçekleştirdi. Projenin final değerlendirmesi kapsamında, ön elemeyi geçerek yarışmaya katılmaya değer bulunan 31 öğrenci projesi arasından 11 tasarım seçildi. Tasarımlar, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda (IIFF) sergilendi.

Sergi, Skyland HOM’da devam edecek

Fuarın sonlanmasıyla birlikte seçilen tasarımlar, Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’ndeki A GOOD IDEA: LAB alanında sergilenmeye devam edecek. Tasarımlar; Çilek, Estetik Decor, MeteBronz, Papatya, Q Home, Stella gibi markalar tarafından prototip olarak üretilecek ve ürünler bu markaların kataloglarına dahil edilecek.