Öğretmenler 24 Kasım'da “Yaratıcı Özgüven Festivali”nde buluşuyor

Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağı olan Öğretmen Ağı, her yıl Mehmet Zorlu Vakfı’nın ana partnerliğinde gerçekleştirdiği Yaratıcı Özgüven Festivali ile öğretmenleri ve eğitime gönül veren paydaşlarını bir araya getirmeyi sürdürüyor. Öğretmen Ağı, her gün karşılaştığı problemlere yaratıcı çözümler geliştiren öğretmenlerin cesaretinden aldığı ilhamla, Yaratıcı Özgüven Festivali’nin dördüncüsünü Mehmet Zorlu Vakfı ana partnerliğinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Zorlu PSM Sky Lounge’da, “#YaratıcılıkBununNeresinde” temasıyla gerçekleştiriyor.

Öğretmen Ağı, yaratıcı ve öğretici içerikler ve konuklarla katılımcılara ilham dolu bir gün vadediyor

Öğretmenliğin dünyadaki en yaratıcı mesleklerden biri olduğunu hatırlatmak için 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, Yaratıcı Özgüven Festivali ile kutlayan Öğretmen Ağı, bu yılki etkinlikte de yaratıcı ve öğretici içerikler ve konuklarla katılımcılara ilham dolu bir gün vadediyor. Yaratıcı Özgüven Festivali’nde katılımcılar, eğitim başta olmak üzere bilinen her şeyin günden güne değiştiği dünyada yaratıcılığı keşfetmek için “#YaratıcılıkBununNeresinde?” sorusu etrafında bir araya geliyor.

Festival, bu yıl da özellikle öğretmenler ve eğitime ilgi duyanlar olmak üzere, daha iyi bir gelecek için yaratıcılığın gücüne inanan farklı alanlardan sanatçı ve uzmanları bir araya getirecek. Festivalde, Öğretmen Ağı gönüllü Değişim Elçisi öğretmenlerle birlikte farklı oturumlarda, Beyin Cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, Sanatçı ve Eğitmen Bager Akbay, Yazar ve İlüstratör Cansu Erkan ve Yazar Murat Menteş gibi birbirinden değerli isimler ilham veren sohbetleriyle yer alacak.

Öğretmen Ağı Yaratıcı Özgüven Festivali ile dört yıldır yaratıcı özgüveni teşvik ediyor

Türkiye’de, eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 7 Vakıf; Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), Aydın Doğan Vakfı, Ekol Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenen ve yürütücülüğünü Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) üstlendiği Öğretmen Ağı, ilk kez 2021 yılında düzenlediği Yaratıcı Özgüven Festivali’ni bu yıl dördüncü kez gerçekleştiriyor. Herkesin katılımına açık ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriltirilen Yaratıcı Özgüven Festivali, öğretmenleri, sürekli değişen dünyada bireylerin karşılaştıkları problemleri çözme ve değişim yaratma gücüne sahip olduklarına yönelik inanç anlamına gelen yaratıcı özgüveni keşfetmeye davet ediyor.

Mehmet Zorlu Vakfı nitelikli eğitim için Öğretmen Ağı’nı desteklemeyi sürdürüyor

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’dan Nitelikli Eğitimi odağına alarak gençlerin kişisel ve akademik gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyor. Başarılı, yetkin, dünya insanı olarak yetişmiş, gezegene ve topluma karşı sorumluluğu yüksek, duyarlı ve geleceğe güvenle bakan gençler yetiştirmenin ancak donanımlı öğretmenlerle mümkün olduğu farkındalığıyla çalışıyor, farklı proje ve programlar aracılığıyla öğretmenlerin yanında oluyor. Bu misyon doğrultusunda MZV, Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Öğretmen Ağı’nı destekleyerek yeni nesillerin yetişmesinde ve daha iyi bir geleceğin inşasında kritik rol oynayan öğretmenlerin gelişimine katkı sağlıyor.

Yaratıcı Özgüven Festivali 2024 Programı

13:00-13:45 | #YaratıcılıkBununNeresinde - Açılış

Konuşmacılar: Ekin Gürsu Duman, Dilan Yaşarul

#YaratıcılıkZihnimizinNeresinde

Konuşmacılar: Prof. Dr. Türker Kılıç, Meriç Dönmez

13:45-14:30 | #YaratıcılıkÖğretmenliğinNeresinde

Konuşmacılar: Ayhan Binici, Mine Çevik, Şirin Piya Giyik

Moderatör: Zeynep Alay

14:30-15:30 | #YaratıcılıkFestivalinNeresinde?: Festival Alanını Keşfedin

15:30-16:30 | #YaratıcılıkEğitiminNeresinde

15:30-15:55 | #YaratıcılıkYapayZekanınNeresinde?

Konuşmacılar: Bager Akbay, Gülçin Aldırmaz Şahin

15:55-16:20 | #YaratıcılıkÇizgilerinNeresinde?

Konuşmacılar: Cansu Erkan, Senem Ceren Güneş Gali

16:20-16:45 |#YaratıcılıkEdebiyatınNeresinde?

Konuşmacılar: Murat Menteş, Gülşah Günay

16:45-17:30 | #YaratıcılıkHatalarımızınNeresinde: Hata Ödülleri