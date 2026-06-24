OHB’den 511 Milyon Euro’luk hisse hamlesi

Avrupa'nın en büyük uzay ve havacılık şirketlerinden biri olan Alman uydu üreticisi OHB, küresel sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla büyük ölçekli bir finansal yapılanmaya gitti. Şirket, kurumsal ortağı KKR ile birlikte toplamda 510,7 milyon Euro değerinde yeni bir hisse ihraç ve satış programı başlattığını duyurdu. Uzay teknolojilerine olan küresel yatırımcı iştahının zirveye ulaştığı bir dönemde gerçekleşen bu operasyon, şirketin mali yapısını tahkim ederken havacılık endüstrisindeki dengeleri de yeniden şekillendiriyor.

Serbest dolaşımda stratejik artış

Finansal operasyon kapsamında yeni ihraç edilecek hisselerin yanı sıra KKR'ye ait mevcut payların bir kısmının da ikincil satış yoluyla piyasaya sunulacağı belirtiliyor. Ek satış opsiyonlarının da devreye alınmasıyla birlikte, OHB'nin borsadaki serbest dolaşım oranının %5,7 seviyesinden %19,2'ye yükseleceği hesaplanıyor. Halka açık hisse miktarını üç katından fazla artıran bu hamle, küresel kurumsal yatırımcıların şirkete ortak olmasını kolaylaştıracak bir likidite alanı açıyor.

Şirketin yönetimini elinde bulunduran ve çoğunluk hisselerine sahip olan kurucu Fuchs ailesinin, bu süreçte kendi paylarından herhangi bir satış yapmadığı ancak piyasaya daha fazla hisse sunulabilmesi adına rüçhan haklarından feragat ettiği kaydedildi. Yeni hisse yapılandırmasının ardından şirketin toplam piyasa değerinin 6,3 milyar Euro sınırına dayanması, Avrupa uzay sanayisi tarihinin en yüksek değerlemelerinden biri olarak yorumlanıyor.

Savunma ve uzay yatırımlarına taze kaynak

Avrupa genelinde uydu takımı projelerinin ve savunma sanayisi bütçelerinin hızla arttığı mevcut konjonktür, OHB'nin bu sermaye hamlesini doğrudan destekliyor. Özellikle Almanya'nın uzay savunma kapasitesini artırmaya yönelik uzun vadeli bütçe planlamaları ve kıta genelindeki yerli haberleşme uydu ağları yatırımları, şirketin büyüme stratejisinin temelini oluşturuyor.

Hisse satışından elde edilecek yaklaşık 511 milyon Euro’luk nakit kaynağın; yeni nesil fırlatma araçlarının geliştirilmesinde, endüstriyel üretim hatlarının dijitalleşmesinde ve stratejik şirket satın almalarında kullanılacağı ifade ediliyor. Küresel uzay ekonomisindeki rekabetin kızıştığı bir dönemde gelen bu finansal doping, şirketin yeni ihale ve projelerde elini önemli ölçüde güçlendirecek bir adım olarak öne çıkıyor.