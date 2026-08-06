Oklo'nun mikro reaktöründen kritik başarı: Hisseler yükselişte

ABD Enerji Bakanlığı’nın, Oklo tarafından geliştirilen mikro reaktörün kritikliğe ulaştığını duyurması piyasalarda büyük bir hareketlilik yarattı. Resmi onayların ardından gelen bu stratejik açıklama, şirketin borsadaki hisselerine doğrudan yansıyarak yaklaşık %4'lük bir değer kazancı sağladı.

Nükleer enerjide kritik seviyeye ulaşılan bu özel aşama, sistemin dışarıdan destek almadan kendi kendine yeten bir zincirleme reaksiyonu sürdürebildiğini tescilliyor. Test operasyonlarındaki bu başarı, hem teknolojinin güvenilirliğini kanıtlayan bir Ar-Ge başarısı hem de reaktörün enerji üretimine tamamen hazır hale geldiğini gösteren ticari bir milat olarak değerlendiriliyor.

Yeni nesil enerji modeli

Yenilikçi bir enerji modeli sunan bu mikro reaktörler, özellikle merkezi şebekeden uzak bölgelerin ve küçük ölçekli tesislerin arz güvenliğini sağlamak üzere tasarlandı. Geleneksel modellere alternatif oluşturan bu kompakt teknoloji, küresel pazarda yeni bir çözüm ortağı olarak dikkat çekerken yatırımcıların sektöre olan ilgisini de her geçen gün artırıyor. Mevcut test süreçlerinin sorunsuz tamamlanmasının ardından ticari üretime geçmeyi hedefleyen Oklo, önümüzdeki dönemde nükleer enerji kullanım alanlarının genişlemesinde öncü bir rol oynamaya hazırlanıyor.