Öksüt Madencilik uluslararası ödüllerle damgasını vurdu

Öksüt Madencilik eğitimden tarıma, kadınların güçlendirilmesinden kapsayıcı toplumsal destek programlarına uzanan sosyal etki projeleriyle, bir maden şirketi olarak dünya çapında örnek bir başarıya imza attı.

Öksüt Globee, Stevie, Titan ve Globee Impact gibi dünyanın en prestijli ödül programlarında 2025 yılında toplam 14 ödül kazandı.

Dünya genelinde yüzlerce projenin yarıştığı, çok uluslu ve bağımsız jüri komitelerinin profesyonel değerlendirme süreçleriyle seçilen ödüller, Türkiye madencilik sektöründe uluslararası ölçekte ödül kazanan sayılı şirket olması nedeniyle ayrı öneme sahip.

Bu tablo, bir madencilik şirketinin sosyal ve çevresel etkiyi merkeze alarak bölgesel kalkınmayı nasıl dönüştürebileceğinin güçlü ve nadir bir örneği.

Ödüllerin kazanılmasında bölgedeki sosyal değişimi somut biçimde ortaya koyan projeler etkili oldu.

13 bin öğrenciyi kapsayan eğitim çalışmaları, 81 okulda gerçekleştirilen altyapı güçlendirmeleri, iki bin 400 dezavantajlı öğrenciye ek destek, 190 öğrencinin ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde etmesine katkı, kız çocuklarının STEM alanlarına yönelimini artıran modeller, Silaj Paketleme ve Flake Yem tesisleriyle toplamda beş bin 500’ü aşkın çiftçiye sağlanan üretim ve verimlilik desteği, kırsal gelirlerde gözlenen artış ve kadın üreticilerin ekonomik olarak güçlenmesi; uluslararası jüri komiteleri tarafından sürdürülebilir ve ölçülebilir etki yaratan örnek uygulamalar olarak değerlendirildi.

Kadın Üreticileri Kooperatifi, Otizm Merkezi desteği, gençlere yönelik spor ve sosyal gelişim programları ve kadın çalışanlara odaklanan IDEA yaklaşımı da Öksüt’ün sosyal etkiyi merkeze alan modelinin küresel standartlarda takdir edilmesini sağladı.

Kadın, çocuk ve yerel kalkınma projeleri seçildi

Öksüt Madencilik bu projeleri ile Globee Awards for Business’ta Toplumsal İyi Oluş Bütüncül Modeli ile Altın Ödül alırken, aynı programda Enerji, Temiz Teknoloji ve Çevresel Başarı ile Sürdürülebilirlik Başarısı kategorilerinde de Altın ödüller kazandı.

Kız çocuklarının STEM alanlarına yönelimini destekleyen Akademik Başarı, Mesleki Eğitim, Teknolojik ve Sosyal Gelişim Projesi, Stevie Awards for Women in Business’ta iki ödül elde etti.

Tarımsal kalkınmaya yönelik Flake Yem Üretim Tesisi ve Silaj Paketleme Tesisi, Titan Business Awards’ta Yılın Sürdürülebilirlik Girişimi ve Tarım kategorilerinde Platinum Winner seçilirken, Develi Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi aynı programda Gold Winner oldu.

Gacer Kafe ve Kadın Üreticiler Kooperatifi projeleri ise Globee Impact Awards’ta Kadın Odaklı Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül aldı.

Öksüt Madencilik ayrıca PERYÖN İnsana Değer Ödülleri’nde finalist olurken, 2. Uluslararası Çevre ve İletişim Zirvesi 2025’te Yılın Uluslararası Başarı, Gurur ve Çevreci Madencilikte Toplumsal Değer ödülüne layık görüldü.

"Bir kadının üreterek özgürleşmesi ödülden daha kıymetli"

Her bir ödülün bölge insanına dokunan projelerin dünyada da karşılık bulduğunu gösterdiğini belirten Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, şunları söyledi:

“Kazandığımız ödüller başarıdan öte, bu yaklaşımın küresel teyidi niteliğinde. Develi’de bir kız çocuğunun kütüphaneye kavuşması, bir kadının kooperatifte üreterek özgürleşmesi ve ‘Ben de varım’ demesi, bir gencin spor kulübünde hayaller kurması... Bunlar bizim için aldığımız tüm ödüllerden daha kıymetli. Amacımız net: Madenciliği sadece ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkarıyoruz. Onu toplumun hayatına dokunan, değer oluşturan bir modele dönüştürüyoruz.”

Öksüt Madencilik hakkında

Öksüt Madencilik, Kanada merkezli Centerra Gold Inc.’in Türkiye’deki iştiraki olarak Kayseri’nin Develi ilçesinde faaliyet göstermektedir.

Develi’de bulunan Öksüt Altın Madeni’ni işleten Öksüt Madencilik, sürdürülebilir madencilik ilkeleri doğrultusunda bölgeye ekonomik ve sosyal katkı sağlamak üzere çok sayıda proje yürütmektedir.

Çevre, eğitim ve toplumsal kalkınma alanlarında hayata geçirdiği projelerle faaliyet gösterdiği bölgede değer yaratan Öksüt Madencilik, özellikle kadınların güçlenmesi, gençlerin eğitimi ve çevresel sürdürülebilirlik konularında öncü adımlar atmaktadır.

Bugüne kadar Develi’de eğitime, spora ve sosyal projelere aktardığı desteklerle bölgenin kalkınmasına uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Öksüt bu anlayışla, madenciliği yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, toplumun yaşam kalitesini artıran ve bölgenin geleceğini güçlendiren bir değer üretim modeli olarak yürütmektedir.