Öksüt Madencilik’ten Develi’ye 2,5 milyon dolarlık toplum yatırımı

Türkiye'de gelişmekte olan madencilik sektörü, son yıllarda özellikle çevresel sürdürülebilirlik ve yerel kalkınma odaklı projeleriyle dikkat çeken bir dönüşüm sergiliyor. Sektör genelinde bu standartlar yükselirken, Centerra Gold'un Kayseri Develi'deki iştiraki Öksüt Madencilik de hayata geçirdiği çevre ve toplum odaklı yatırımlarla Türkiye'deki bu dönüşüme katkı sunuyor. Şirket aynı zamanda, Centerra Gold bünyesinde sürdürülebilirlik performansıyla küresel ölçekte öne çıkıyor.

Centerra Gold'un 2025 Sürdürülebilirlik Raporu verileri de bu performansın somut çıktılarını ortaya koyuyor. Buna göre Öksüt, Develi'de 1 yılda 2,5 milyon dolarlık toplumsal yatırım hayata geçirdi. Böylece 2025’te, şirketin küresel çaptaki toplum yatırımlarının yüzde 82'sini tek başına Kayseri Develi'de gerçekleştirildi.

Develi'deki yatırımlar kapsamında, Develi Devlet Hastanesi'ne bağışlanan MR cihazı sayesinde 2025'te yaklaşık 19 bin 500 hasta ileri düzey tanısal görüntüleme hizmetine erişti. Ayrıca Develi genelinde 8 binden fazla öğrenciye akademik başarı ve kariyer planlama programlarıyla destek verilirken, 90'dan fazla okulda 12 bini aşkın öğrenci, sporcu, öğretmen ve antrenöre malzeme ve ulaşım imkânı sağlandı. Şirket toplumsal sağlık desteğini bölgenin geneline yayarak Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara ve ailelerine yönelik moral ve destek etkinliklerine de katkı sağladı.

Kadın istihdamında rekor büyüme

Rapora göre, Öksüt'ün desteklediği Gacer Cafe projesinde çalışan kadın sayısı 17'den 65'e yükselerek işgücünde yüzde 280'in üzerinde bir büyüme kaydedildi. Develi'nin ata tohumu olan tarihi Gacer buğdayı ve bölgeye özgü geleneksel tarım ürünlerini işleyen kooperatif, Öksüt Madencilik'in sağladığı teknik, finansal ve fiziksel altyapı destekleriyle üretim kapasitesini artırdı. Kadınların ekonomik hayata katılımını ve girişimciliğini güçlendiren bu proje sayesinde hem yerel gastronomik değerler koruma altına alındı hem de ürünlerin pazara daha verimli, hijyenik ve güvenli şekilde ulaştırılması sağlandı.

Üretimde yüzde 100 yenilenebilir elektrik

Raporda Öksüt'ün 2025 yılı boyunca Yenilenebilir Enerji Kredileri (REC) kullanarak elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşıladığına da yer verildi. Bu uygulama, tesisin karbon ayak izini belirgin şekilde azaltmasını sağladı. Şirket, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sertifikası doğrultusunda enerji verimliliği çalışmalarını sürdürürken, LED aydınlatmaya geçiş ve ekipman izolasyonuna yönelik farkındalık eğitimleri de yıl boyunca aralıksız sürdürüldü.

Kullanılan suyun yüzde 94'ü geri kazanıldı

Kuraklık riski yüksek bir bölgede faaliyet gösteren Öksüt'te, üretim sürecinde kullanılan suyun yüzde 94'ü geri dönüştürülerek yeniden kazanıldı. Bu oran son üç yıldır istikrarlı bir şekilde yüzde 93-94 bandında seyrediyor. Tesiste 2025 yılında toplam 5,80 milyon metreküp su kullanılırken, bunun 5,48 milyon metreküpü geri kazanılan sudan karşılandı.

Bu başarıda Yüzey Suyu Arıtma Tesisi'nin 2025'te tamamlanması önemli bir rol oynadı. Tesis, pompalama için gereken enerjiyi azaltırken geri kazanılan su kullanımını artırdı. Ayrıca toz kontrolünde geliştirilen yeni toz bastırıcı sistemin tam olarak devreye alınmasıyla tatlı su kullanımı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 azaltıldı. Öksüt, ISO 14046 standardına uygun Su Ayak İzi değerlendirmesini de 2025'te başarıyla tamamladı ve süreç bağımsız kuruluşlarca doğrulandı.

"Yaptığımız şey, var olan ihtiyaçlara odaklanmak"

Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal Etki ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, sürdürülebilirlik yaklaşımlarını şöyle değerlendirdi:

"Yöre halkını uzun vadeli paydaşlarımız olarak görüyor ve onları güçlendirmeye önem veriyoruz. Toplum yatırımlarımızı, en fazla etkiyi nerede yaratabileceğimizi daha iyi anlamak için sürekli yerel katılım ve ihtiyaç odaklı değerlendirmeler yoluyla ilerliyoruz.

Aslında yaptığımız şey, zaten var olan ihtiyaçlara odaklanmak. Toplum temelli sosyal programlara, yerel istihdam ve tedarike, kapsayıcı girişimlere ve şeffaf katılıma yatırım yaparak toplumsal dayanıklılığı güçlendiriyor, güven inşa ediyor ve madenin ömrünün ötesine uzanan kalıcı sosyal ve ekonomik değer oluşturmayı önceliklendiriyoruz."