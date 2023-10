Okul-sanayi iş birliğinde gençlere iş garantisi

Takip Et

Sektöründe Türkiye'nin önde gelen ihracatçıları arasında yer alan, özellikle medikal üretimde yaklaşık 50 yıldan bu yana faaliyet gösteren Bimed Teknik Aletler, mesleki yeterliliklerin artırılması, sanayicinin ihtiyacı olan teknik bilgiyle donatılmış teknik çalışanların iş gücü piyasasına kazandırılması noktasında başlatmış olduğu proje kapsamında, her yıl sayıyı artırarak aldığı stajyer öğrencilere, 2023-2024 dönemi “Bilgisayarlı makine imalatı” alanında eğitim verdi. Eğitimini tamamlayan öğrencilerin belgeleri, düzenlenen törenle teslim edildi.

Okul-Sanayi İş Birliği İstanbul Modeli'nde çalışmalar sürüyor

Şirket olarak geçen sene 91 meslek lisesi stajyerine eğitim verdiklerini ve 38’ini de işe aldıklarını dile getiren Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, Fikriye Nüzhet Bilgincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden 60 öğrencinin 2022 yılı Eylül ayında staja başladığını kaydetti. Özellikle makine ve bilişim öğrencilerinin çoğunun staj için Bimed'e geldiklerini belirten Mertöz, işbaşı eğitimlerini, İstanbul Sanayi Odası ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Okul-Sanayi İş birliği İstanbul Modeli" kapsamında devam ettirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kurum kültürü kazanmış, yeterli teknik bilgiye sahip mezun öğrenci topluluğuyla işletmelerini daha aydınlık bir geleceğe taşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Hedef meslek liselerini daha nitelikli hale getirmek

Eğitime her zaman destek vermekten mutluluk duyduklarının altını çizen Rıdvan Mertöz, şunları kaydetti: “Eğitim gönüllüsüyüz. Amacımız bu sene de Fikriye Nüzhet Bilgincan Lisesi'nde stajyer eğitimiyle bir farkındalık yaratmak ve başka sanayilerde görülemeyecek şekilde bir eğitim vermek. Ürünlerimizde hep en iyisini yapmaya ve en iyi kadroyla yapmaya çalışırız. Hedeflerimiz her zaman en iyiler. Bizde ikincilik üçüncülük diye bir sınırımız yok. Bizim ilkelerimiz arasında şunlar yer alıyor; her zaman dünya lideri olmak, Ar-Ge çalışmasında en öncü olmak. Birkaç işletmeyi yönetmek, burada ülkemizde hizmet etmek, istihdam yaratmak, ihracat yapmak vazifemiz ama olmazsa olmazımız eğitime destek olmak. Eğitim hizmetinin de bir kısmı meslek liselerinin niteliğini artırmak, meslek liselerinin istihdamının artırılması ve meslek liselerini daha iyi konumlara ulaştırmak. Bu kapsamda İSO olarak 45 liseyle ilgileniyoruz. Amacımız, bu okulların sayısını daha da artırmak ve hepsini daha nitelikli hale getirmek.”