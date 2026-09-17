Okula dönüşte ebeveynlerin atıştırmalık sınavı başlıyor

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla çocukların günlük yaşamı yeniden okul temposuna uyum sağlarken, beslenme düzenleri de bu rutine göre şekilleniyor. Sabah hazırlanan beslenme çantası, gün içinde tüketilecek ana ve ara öğünlerin planlanmasında ebeveynlerin sorumluluğunu artırırken özellikle atıştırmalıklar, seçim sürecinin en çok üzerine düşünülen unsurlardan biri oluyor. Humm Organic Beslenme Danışmanı Diyetisyen Dr. Müge Özyurt, bu noktada ebeveynlerin yalnızca çocuklarının severek tüketeceği ürünlere yönelmek yerine, ürünün içeriğini ve kullanılan hammaddelerin üretim biçimini birlikte ele almasının önemli olduğunu ifade ediyor. Müge Özyurt’a göre özellikle meyve, sebze ve bu hammaddelerle hazırlanan ürünlerde pestisit kullanımının da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Lif içeriği de çocukların beslenme düzeninde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında yer alırken, liften zengin besinler günlük beslenme düzeninin dengelenmesine katkı sağlıyor ve ara öğünlerin de bu açıdan değerlendirilmesi gerekiyor.

Beslenme çantasında asıl sınav besin etiketi okumayı öğrenmek

Çocukların okulda geçirdiği uzun saatler boyunca farklı besin gruplarından yararlanmasının önemli olduğunu belirten Humm Organic Beslenme Danışmanı Diyetisyen Dr. Müge Özyurt, “Beslenme çantasını hazırlarken tek bir ürüne veya besin grubuna odaklanmak yerine çeşitliliği gözetmek önemli. Atıştırmalıklara da bu beslenme düzeni içinde yer açmak gerekiyor. Özellikle çocukların sık tükettiği ürünlerde ambalaj bilgilerinin dikkatle incelenmesini öneriyorum. Ebeveynler ürün seçerken şeker, katkı maddeleri ve alerjenler gibi başlıklara artık daha fazla dikkat ediyor. Ancak besin etiketi okuma alışkanlığının bununla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir ürünün hangi ham maddelerle hazırlandığının yanı sıra bu ham maddelerin nasıl üretildiği de bilinçli seçim sürecinin bir parçası. Özellikle düzenli tüketilen ürünlerde kullanılan ham maddelerin niteliği ve üretim koşulları daha fazla önem taşıyor. Alışveriş sırasında ürünün ön yüzündeki ifadelerin yanı sıra içerik listesinin, sertifika bilgilerinin ve üretim sürecine ilişkin açıklamaların da incelenmesi seçimleri daha bilinçli hale getirebilir. Böylece beslenme çantasına girecek ürünleri yalnızca çocukların damak tadı açısından değil, içeriği ve üretim koşulları bakımından da değerlendirmek mümkün.” açıklamalarında bulundu.

Atıştırmalık seçiminde pestisit detayı gözden kaçıyor

Çocuk beslenmesinde çoğunlukla ürünün son haline odaklanılırken, gıdanın sofraya gelene kadar geçirdiği üretim sürecinin de sorgulanması gerekiyor. Özellikle tarımsal ham maddelerle hazırlanan ve çocukların düzenli tükettiği paketli gıdalarda üretim yöntemlerinin göz önünde bulundurulmasının önemli olduğunu belirten Humm Organic Beslenme Danışmanı Diyetisyen Dr. Müge Özyurt, “Pestisit kullanımı ebeveynlerin ürün seçiminde daha fazla dikkat etmesi gereken başlıklardan biri. Organik tarımda sentetik pestisitlerin kullanımı büyük ölçüde kısıtlanıyor. Bu durum, ürünlerdeki kalıntı maruziyetini azaltmaya yardımcı olan unsurlardan biri olarak değerlendirilebilir. Organik sertifika ise ebeveynlere bir ürünün belirli üretim standartlarına uygunluğu hakkında fikir veriyor. Bu nedenle özellikle çocukların düzenli tükettiği ürünlerde, kullanılan ham maddelerin niteliği kadar bu ham maddelerin hangi üretim koşullarından geçtiğine de bakılması gerekiyor. Bu nedenle özellikle çocukların düzenli tükettiği ürünlerde, kullanılan ham maddelerin niteliği kadar bu ham maddelerin hangi üretim koşullarından geçtiğine de bakılması gerekiyor. Beslenme alışkanlıkları çocukluk döneminde şekilleniyor. Okula dönüş dönemi de günlük rutini yeniden düzenlerken daha bilinçli seçimler yapmak için bir fırsat sunuyor. Ebeveynlerin her gün kusursuz bir beslenme çantası hazırlamaya çalışması yerine, çocuğun yaşına ve ihtiyaçlarına uygun çeşitliliği gözeten, sürdürülebilir bir düzen oluşturması daha önemli. Atıştırmalıkları da bu düzenin doğal bir parçası olarak değerlendirmek gerekiyor. Bununla birlikte çocukların seçim sürecine yaşlarına uygun şekilde dahil edilmesi, beslenme farkındalıklarının gelişmesini destekleme noktasında önemli.” ifadelerini kullandı.

Humm Organic ise organik sertifikalı içeriklerle hazırladığı temiz içerikli atıştırmalık alternatifleriyle okula dönüş döneminde bu bilinçli seçimlere eşlik ediyor.