OKX ve Manchester City ortaklığı İstanbul’da sahaya çıkarıyor

Temmuz 2022’den bu yana Manchester City takımının resmi kripto para borsası partneri olan OKX, spor ve eğlence sektörlerindeki ilk çalışmalarını Manchester City ile gerçekleştirdi. Ortaklık anlaşması, espora ek olarak Manchester City erkek ve kadın takımlarını kapsıyor.

Anlaşma kapsamında OKX Antrenman Kiti’nin yanı sıra Manchester City futbolcularının başrolde olduğu Web3 deneyimlerine de imza atıldı. İlkay Gündoğan, Jack Grealish, Rúben Dias ve Alex Greenwood gibi futbolcularla, OKX Collective programı kapsamında gerçekleştirilen Metaverse Masterclass’ı, Web3 konseri ve NFT koleksiyonları taraftarların takımla ve favori oyuncularla etkileşimini güçlendirdi.

Küresel genişleme planları arasında Türkiye'ye ayrı bir önem veren OKX, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Blockchain Economy Istanbul Summit ve Istanbul Fintech Week etkinliklerine sponsor olarak katıldı. Şirket, ilerleyen dönemde Türkiye'de ofis açmayı planlıyor.

“Manchester City ortaklığımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz”

Dünya genelinde 50 milyonu aşkın kripto para yatırımcısına hizmet verdiklerini kaydeden OKX CMO'su Haider Rafique, “Manchester City ile ortaklığımız, fan token’ların ötesine geçerek küresel çapta blokzincirinin benimsenmesine yardımcı olmayı hedefliyor. Web3 teknolojilerinin Manchester City taraftarlarına takımlarıyla daha şeffaf bir iletişim kurmaya ve favori oyuncularıyla etkileşimlerini artırmaya olanak tanıdığına inanıyoruz. Bu inanç, Manchester City ile ortaklığımızı daha ileri taşıyacağımıza, iki kuruluşun partnerliğini sürekli yenilik, yetenek geliştirme ve teknoloji gibi ortaklaşılan değerler ışığında sürdüreceğine işaret ediyor. Bu güçlü ortaklığı farklı bir seviyeye taşımak için yapabileceklerimize sınır koymuyoruz.” dedi.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.