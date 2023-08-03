OKX, Worldcoin’i listeledi

Kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX, OpenAI’ın CEO’su ve ChatGPT’nin kurucusu Sam Altman tarafından oluşturulan açık kaynaklı bir protokol olan Worldcoin’in yerel tokeni Worldcoin’i (WLD) listelediğini duyurdu. Token yatırma gereksinimleri karşılandığında, OKX WLD/USDT’yi listeleyecek ve WLD çekim işlemleri 25 Temmuz 2023, 13.00’da (TSİ) başlayacak.

WLD listelemesinin, OKX’in ‘Sıfır İşlem Ücreti’ Kampanyası hâlâ devam ederken gerçekleşmiş olması da önemli. 6 Temmuz 2023’te başlayan kampanya 5 Ağustos 2023’e kadar devam edecek ve OKX kullanıcıları kampanya boyunca, WLD/USDT de dâhil olmak üzere tüm işlem çiftleriyle hem spot hem de vadeli işlem piyasalarında hiçbir işlem ücreti ödemeden al-sat yapabilecekler.

Diğer kripto para birimleri ve geleneksel varlıkların yanı sıra Worldcoin token kullanılarak ödeme, satın alma ve transfer işlemlerini mümkün kılan Worldcoin, ayrıca gizlilik sağlayan dünyanın en büyük dijital kimliğini, küresel para birimini ve uygulamasını oluşturmayı amaçlıyor. Worldcoin, WLD ile sunduğu imkanların yanı sır kullanıcılara protokolün gidişatı konusunda da söz hakkı vermeyi hedefliyor.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.