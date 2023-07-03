OKX'in rezervlerinde 11 milyar dolarlık kripto para bulunuyor

OKX sekizinci Aylık Rezerv Kanıtı Raporu’nu yayımladı. Yaygın olarak kullanılan 22 dijital varlığı kapsayan OKX’in son PoR Raporu, OKX’in art arda sekiz ay boyunca aralıksız olarak %100'ü aşan rezerv oranını koruduğunu gösterdi. OKX'in Rezerv Kanıtı Raporu’nda BTC, ETH ve USDT’ye ilave olarak rezerv oranı gösterilen varlıklar şunlar: USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DASH, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX ve UNI.

OKX, rezervlerinin çoğunu, kullanıcıların dijital varlıkları için en üst düzeyde güvenlik sağlayan zincir dışı soğuk depolama yöntemiyle sakladığını bildirdi. OKX ilk Rezerv Kanıtı Raporu’nu yayımladığından bu yana yüz binlerce kullanıcı, OKX’in PoR sayfasını ziyaret ederek yayımladığı Rezerv Kanıtı denetim raporunu görüntüledi.

OKX’in mevcut rezerv oranları şu şekilde:

• BTC: %103

• ETH: %103

• USDT: %103

OKX’in Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai yaptığı açıklamada, “Güvenlik, şeffaflık ve güven OKX’in çalışma felsefesinin temel ilkeleridir. Bu nedenle tam şeffaflık taahhüdümüze sadık kalarak düzenli aralıklarla, kullanıcıların bağımsız olarak doğrulayabileceği PoR denetim raporlarını sunuyoruz. Yeni şeffaflık ve güvenlik ölçütlerinin oluşturulmasını amaçlayan tüm bu çabalarımızın dijital varlık sektöründeki genel standartları yükselteceğini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

2023 yılının Nisan ayında Sıfır Bilgi Ölçeklenebilir Şeffaf Bilgi Argümanı (zk-STARK) teknolojisinin kullanılmaya başlanmasının akabinde tüm kullanıcıların erişimine açık olarak bir denetim aracı sunmuş olan OKX, Rezerv Kanıtı denetim raporlarını aylık olarak yayımlamaya devam edeceğini bildirdi.

Bugüne kadar PoR programı kapsamında 210.000’in üzerinde adres yayımlamış olan OKX, herkesin varlık akışlarını görüntülemesine izin vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.