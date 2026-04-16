Oluklu mukavva 2025’te 2,5 milyon ton üretimle dengeyi sağladı

VEYSEL AĞDAR

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Başkanı Abdullah Arslan, Türkiye’nin oluklu mukavva sektörünün geri dönüşüm gücü, çevresel avantajları ve üretim kapasitesiyle stratejik bir ambalaj alanı haline geldiğini söyledi.

2025 performansını “denge yılı” olarak nitelendiren Arslan, geçen yıl sektörün yaklaşık 2,5 milyon ton üretim ve 5 milyar metrekare satış hacmine ulaştığını belirtti. 2026’ya olumlu başladıklarını ifade eden Arslan, jeopolitik risklere rağmen yıl geneli için yüzde 3–5 büyüme ve 2,6–2,7 milyon ton üretim hedeflediklerini açıkladı. Sektör, başta gıda, içecek, e-ticaret, beyaz eşya ve hızlı tüketim ürünleri olmak üzere pek çok ana sektörün ambalaj tedarikçisi konumunda olduğunu vurgulayan Arslan, sektörün net ihracatçı olmasa da Türkiye’nin ihracatına paralel büyüme veya gerileme gösterdiğini kaydetti.

Oluklu mukavvanın, ambalaj sektöründe yüzde 25’lik paya sahip olduğunu ifade eden Arslan, geri dönüştürülmüş kâğıttan üretilen kâğıtlarla, ürüne ve firmaya özel kutular ürettiklerini kaydetti. Arslan, “Oluklu mukavva; geri dönüşüm gücü, düşük karbon ayak izi, hijyen avantajı ve plastik ikamesi potansiyeliyle daha da stratejik bir hale geliyor. Türkiye büyüdükçe, ihracat arttıkça bizim pazarımız da büyüyecek” dedi.

“Stoğa değil, siparişe çalışıyoruz”

Otomotivden gıdaya, beyaz eşyadan soğuk zincire kadar geniş bir yelpazede kullanılan oluklu mukavva, ürünlerin korunması ve hijyen açısından avantaj sağladığını ifade eden Arslan, üretim sürecinde kâğıdın 100 dereceyi aşan ısıl işlemlerden geçtiğini belirterek, “Bu da hijyenik bir ambalaj ortaya çıkarıyor. Bizde depodaki her ürün bir müşteriye aittir. Ölçü, gramaj, dayanım; hepsi siparişe göre belirlenir. Bu nedenle stok maliyeti, stopaj, depolama maliyetimiz yok” dedi.

Zorlu beş yıl

Son beş yılda pandemi, Rusya–Ukrayna savaşı ardından 6 Şubat depremi olmak üzere sektörün üç büyük kırılma yaşadığını kaydeden Arslan şunları söyledi; “özellikle pandemi döneminde e-ticaretin payının yüzde 7’ye çıktı. Hızlı tüketim ürünlerine olan talep artışına paralel üretimde yüzde 35 artarak 2.1 milyon tondan 2.8 milyon tonlara çıkarak zirve yaptı. Pandemi sonrası e-ticarette gerileme bizde de üretim düşüşlerine neden oldu. Rusya–Ukrayna savaşı sonrası ise enerji maliyetlerimizde 10-12 kat artış görüldü. 11 ili kapsayan 6 Şubat depremi nedeniyle de hammadde tedarikinde aksaklıklar yaşandı.”

2025: Denge yılı

2025’in ilk yarısında üretimde daralma yaşandığını, ancak ikinci yarıda kademeli bir toparlanma görüldüğünü söyleyen Arslan, gıda ve e-ticaret kaynaklı talebin sektöre nefes aldırdığını belirtti. Sektörde kapasite kullanım oranlarının yeniden yüzde 75–80 bandına ulaştığını belirten Arslan, 2,5 milyon ton üretim ve 5 milyar metrekare satış hacmiyle yılsonunu tamamladıklarını ifade etti.

2026 hedefi: %3–5 büyüme

2026’da üretimde yüzde 6–8 artış öngördüklerini ve kapasite kullanımının yüzde 85 seviyelerine çıkabileceğini ifade eden Arslan, ayrıca, verimlilik, enerji tasarrufu ve geri dönüşüm yatırımlarına hız verildiğini ve bunun maliyetleri düşürüp rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

Yeşil Mutabakat ve plastik ikamesi

Arslan, AB’nin Yeşil Mutabakat süreci ve tek kullanımlık plastik kısıtlamaları, sektör için fırsat yarattığını kaydederek, özellikle yaş meyve-sebze kasaları ve perakende reyonlarında oluklu mukavva kullanımının arttığını belirtti. Arslan, “Almanya’daki birçok perakendecide manav reyonları oluklu kasalarla kuruluyor. Ürünlerin raf ömrüne olumlu katkısı var” dedi.

Enerji ve teknoloji yatırımları

Sektörde yeni hatların güneş enerjisi ve kojenerasyon gibi yeşil çözümlerle kurulduğunu, otomasyon ve robotik sistemlerin yaygınlaştığını ifade eden Arslan, sanayi elektriği ve doğalgaza gelen zamların fiyatlara sınırlı yansıtabildiklerini kaydetti. Arslan, sektörün mevcut 3,5 milyon ton kurulu kapasitesi bulunduğunu 2026 için yeni büyük yatırım planı olmadığını sözlerine ekledi.