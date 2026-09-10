Omega Grup’ta yeni büyüme rotası: Entegre hizmet ve dijitalleşme

Enerji altyapısındaki dönüşüm, veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacı, sanayi yatırımları ve işletmelerin kesintisiz operasyon beklentisi, teknik hizmetler ve enerji teknolojileri alanındaki ihtiyaçları yeniden şekillendiriyor. Omega Grup da değişen bu yapıya farklı uzmanlık alanlarını birbirine bağlayan iş modeliyle yanıt veriyor.

Omega Mühendislik, Omega Enerji Teknolojileri, ProAsist ve Mr Usta ile mühendislik, üretim, teknik işletme, bakım ve bireysel hizmetleri aynı ekosistemde buluşturan Grup, projelerin farklı aşamalarında oluşan ihtiyaçlara kendi bünyesindeki uzmanlıklarla çözüm üretiyor. Omega Mühendislik proje ve taahhüt süreçlerini yürütürken Omega Enerji Teknolojileri pano üretimini gerçekleştiriyor. ProAsist işletme, bakım ve teknik hizmet süreçlerini üstlenirken Mr Usta ise grubun operasyonel deneyimini bireysel kullanıcılarla buluşturuyor.

“Birbirini besleyen uzmanlıklardan oluşan bir ekosistem kurduk”

Omega Grup’un büyüme modelinin temelinde farklı iş kollarının birbirini tamamlamasının bulunduğunu belirten Omega Grup Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi, “Bugün Omega Grup’u entegre bir mühendislik ekosistemi olarak tanımlıyoruz. Mühendislikten pano üretimine, teknik işletmeden dijital operasyon yönetimine kadar geniş bir hizmet zincirimiz var. Bu yapı, müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına tek noktadan çözüm üretmeye ve projelerin tüm yaşam döngüsünde yer almaya imkân sağlıyor. 2025 yılını 61 milyon dolar ciroyla tamamladık. Bu performansta Omega Enerji Teknolojileri’nin pano üretimi ve ihracattaki güçlü performansı, Omega Mühendislik’in yürüttüğü büyük ölçekli projeler ve ProAsist’in Türkiye genelindeki bakım, onarım ve teknik işletme organizasyonu önemli rol oynadı. Grup şirketlerimizin aynı proje içerisinde birbirini tamamlayan uzmanlıklarla hareket etmesi büyümemizin en önemli güçlerinden biri. Son yıllarda dijitalleşme, ihracat ve insan kaynağı yatırımlarına ağırlık verdik. Önümüzdeki dönemde de kurumsal yetkinliklerimizi geliştirerek büyümemizi desteklemeyi hedefliyoruz” diyor.

Omega Enerji Teknolojileri, cirosunu 5 yılda 12 kat artırdı

Çelebi açıklamasında Omega Enerji Teknolojileri şirketinin 2026 yılının ilk yarısında cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat, son 5 yılda cirosunu yaklaşık 12 kat artırdığına dikkat çekti. Projelerinin yüzde 45’ini yurt dışı çalışmaların oluşturduğu şirket; Avrupa ve yakın coğrafyadaki faaliyetlerini güçlendirirken, UL 508A sertifikalı kontrol panosu üretim kabiliyetiyle ABD ve Kanada pazarlarına açılmayı hedefliyor. Omega Enerji Teknolojileri, 2026 yılını yaklaşık yüzde 60 büyümeyle tamamlamayı ve uluslararası projelerin toplam iş hacmindeki payını daha da artırmayı planlıyor.

Teknoloji saha operasyonlarının merkezine yerleşiyor

Grubun büyüme stratejisinde teknoloji önemli rol üstleniyor. Türkiye genelinde yaygın bir çözüm ortağı ağıyla faaliyet gösteren ProAsist’in saha operasyonları, Omega Grup’un kendi geliştirdiği yapay zekâ destekli dijital platformlar üzerinden takip ediliyor. Sahada gerçekleştirilen işlemlerin kayıt altına alınması, raporlanması ve performans verilerinin analiz edilmesiyle farklı lokasyonlarda ortak bir hizmet standardının sürdürülmesi hedefleniyor.

Dijitalleşmenin büyüyen bir organizasyonu yönetmenin temel araçlarından biri haline geldiğini vurgulayan Öner Çelebi, şöyle devam ediyor:

“Türkiye geneline yayılan bir operasyonu güçlü bir planlama ve teknoloji altyapısı olmadan aynı standartta yönetmek mümkün değil. Tüm hizmetlerimizi yapay zekâ ile desteklenen dijital platformlarımız üzerinden anlık takip ediyoruz. Sahadaki işlemleri kayıt altına alıyor, raporluyor ve performans verilerini düzenli olarak analiz ediyoruz. Böylece operasyonumuz büyürken hizmet kalitesini ve kontrol kabiliyetimizi de güçlendirebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni uygulamalarla teknolojinin operasyonlarımızdaki ağırlığını daha da artıracağız.”

Teknik hizmetlerde önleyici bakım öne çıkıyor

Teknik hizmetlerde beklentiler de artık değişiyor. İşletmeler artık yalnızca arızaya müdahale edilmesini değil, arızaların önlenmesini ve operasyonel sürekliliğin desteklenmesini bekliyor. Operasyon sürekliliği, önleyici bakım, enerji verimliliği ve farklı lokasyonlardaki süreçlerin merkezi olarak izlenebilmesi, kurumsal şirketlerin hizmet tercihlerinde gün geçtikçe önem kazanıyor.

ProAsist bu alanda önleyici bakım yaklaşımını dijital takip sistemleri ve Türkiye genelindeki hizmet ağıyla bir araya getiriyor. Teknik altyapının verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar da hizmet modelinin bir parçasını oluşturuyor. Böylece Omega Grup’un mühendislik ve teknoloji birikimi, yatırım aşamasındaki projelerden mevcut tesislerin uzun dönemli işletilmesine kadar uzanan geniş bir hizmet alanına taşınıyor.