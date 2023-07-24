OMS Collection'a ihracatta 2 ödül

OMS Collection, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde ‘Alüminyum Mutfak Eşyası’ kategorisinde ikincilik, ‘Çelik Ev Tipi Mutfak Eşyası’ kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı.

OMS Collection, Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger, “Bu ödüle; öncelikle bizimle beraber çalışan arkadaşlarımızın, 90'ı aşkın ülkede bulunan müşterilerimizin ve bayilerimizin çabalarıyla ve çalışmalarıyla hak kazandık. Hep beraber daha fazla çalışarak ve emek sarf ederek daha iyi yerlere geleceğiz” dedi.

Şirketin, Adıyaman'da ve İstanbul'da üretim yaptığını hatırlatan Özger; “Adıyaman'da yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alan ve 100 dönüm arazi üzerinde üretim yapıyoruz. Bölgede yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlıyoruz. Gelişen ekonomi ve dünyanın değişen koşullarında üretim yapıyoruz. Bu ödüllere layık görüldüğümüz için son derece mutluyuz” dedi.

Mevcut ihracat pazarlarını da değerlendiren Özger, “Adıyaman’daki fabrikamızda yeşil enerjiyle üretim yapıyoruz. Fabrikamızın üstünde güneş panelleri mevcut. Kendi elektriğimizi kendimiz üretiyor ve kullanıyoruz. Deprem bölgesi olan Adıyaman’da üretimimize aksatmadan devam ediyoruz. Bölgede istihdamı devam ettirmek ve göçü önlemek en büyük hedefimiz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda İstanbul Esenyurt'ta alüminyum mutfak eşyaları üretimi gerçekleştiriyoruz ve bu sektörde en yenilikçi firma statüsündeyiz. Her iki ayda bir yeni kalıplar yapıp müşterilerimize sunuyoruz. Bu ödül töreninde alüminyum mutfak eşyaları sektöründe Türkiye'de 2.'lik ödülünü aldık. Ev tipi, çelik mutfak eşyaları sektöründe ise 3.'lük ödülünü almaya hak kazandık. Üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz ve bu ihracatımızın yüzde 95'ini OMS markasıyla yapıyoruz. Yani, kendi markamızı bu ülkelerde duyurmayı hedefliyoruz ve bunu da başarıyoruz. İhracat pazarlarımız arasında yer alan Avrupa’da, Orta Doğu'da, Kafkas ülkelerinde, Rusya'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Tacikistan'da ve Ukrayna'da bölge bayiliklerimiz mevcut. Bu bölgelerde OMS markasıyla tüm coğrafyaya kendi ürünlerimizi gönderiyoruz” diye konuştu.

"Hedef, markayı tüm dünyaya duyurmak"

Yılın ilk yarısındaki durumu değerlendiren Özger, şunları söyledi:

“Tüm dünyada daralmanın yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bizler de bundan etkilenmiyor değiliz. Fakat her ne kadar daralma olsa da farklı coğrafyalarda pazar arayışlarımız devam ediyor. Bugün Sahraaltı Afrika, Güney Amerika ve Uzak Doğu gibi farklı pazarlarda OMS ürünlerinin olması için pazar çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Brezilya'da, Güney Afrika'da, Bolivya'da ve Kolombiya'da ürünlerimizi sergiliyoruz. Buralarda da pazar payımızı daha fazla artırmayı hedefliyoruz. Bu bölgelere özgün ürünlerimizi üretiyor ve bölgenin ihtiyacına göre varsa farklı ürünleri, yeni kalıplar yaparak satışlarımızı artırmaya çalışıyoruz.” dedi. Sene sonu hedeflerini de değerlendiren Özger, son olarak şunları söyledi: “Yılın kalan döneminde de pazar çeşitliliğimizi artırmayı planlıyoruz. Farklı coğrafyalarda öncelikle ülke markamızı, ‘Made in Türkiye’ algımızı yukarı çıkartmayı hedefliyoruz. Daha sonrasında ise OMS markamızla pazar çeşitliliğimizi artırıp firmamızı tüm dünyada duyurmayı hedefliyoruz.”