Omsan Lojistik’ten güçlü nakit akışı ve ölçekli büyüme hamlesi

OYAK Grubu’nun lojistik alanındaki gücü OMSAN Lojistik, yüksek güvenlik ve uzmanlık gerektiren operasyonlara odaklanan iş modeliyle gelir sürekliliği sağlayan dengeli bir portföy oluşturuyor. Bu yapı, şirketin mevcut hacmini büyütürken önümüzdeki dönem için de sağlam bir finansal görünüm sunuyor.

Avrupa ve Afrika’da büyüme ve operasyonel güçlenme

OMSAN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, öngörülen hacme ilişkin değerlendirmelerde şunları ifade etti:

“OMSAN Lojistik’te her adımı, güçlü nakit akışı üreten ve öngörülebilir bir yapı oluşturma hedefiyle atıyoruz. Shell & Turcas ve global bir endüstriyel gaz firması ile hayata geçirilen bu iki büyük anlaşma, büyümemizi sağlam bir finansal zemin üzerine taşıdı. Anlaşma yaptığımız firmaların dünya markaları olması bize nakit akışımız açısından güven veriyor. Öte yandan, Avrupa coğrafyasında, ALMATIS GmbH ile yürüttüğümüz kontrat kapsamında Rotterdam ve Almanya Ludwigshafen fabrikalarından; İspanya, Fransa, Slovakya ve Yunanistan’daki müşterilere alümina taşımalarına başladık. Aynı zamanda bu hafta itibarıyla Rotterdam–İstanbul hattı taşımalarımızı da devreye aldık. Romanya’da ise PLADIS Global / Ülker Romanya ile ilk karayolu operasyonumuzu başarıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye–Romanya hattında düzenli hammadde taşımalarına başlıyoruz. Depolama tarafında da kalıcı bir iş birliği için Romanya’da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Fas’ta ise Kazablanka’daki depo kapasitemizi dört katına çıkarıyoruz. Bu adım, OMSAN Logistique Maroc’un depolama, elleçleme ve dağıtım gücünü önemli ölçüde artıracak. Kısacası; Avrupa’dan Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika’ya uzanan bu adımlar, OMSAN’ın kontrollü büyüme ve sahada güçlenme stratejisinin net bir göstergesidir. Bu adımlar, aynı zamana coğrafi çeşitliliği artırırken orta vadede yeni gelir alanları oluşturuyor. Artan iş hacmini sahada desteklemek isteyen OMSAN Lojistik, özmal filosunu da yeniliyor. Yaklaşık 500 milyon TL’lik çekici yatırımı ile filonun yaş ortalaması düşürülürken; operasyonel verimlilik, güvenlik ve hizmet kalitesi de üst seviyeye taşınıyor. Şirket bu yatırımıyla saha gücünü artırırken müşterilerine sunduğu hizmet standardını kalıcı biçimde yukarı taşıyor.”

OMSAN Lojistik, 2025’in son çeyreğinde hız kazanan bu ivmeyi; enerji, sanayi, hızlı tüketim ve Afrika odaklı yeni hatlarla destekleyerek 2026 ve sonrasında da güçlü nakit akışı ve ölçekli büyüme ekseninde yoluna devam etmeyi hedefliyor.