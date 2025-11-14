OMSAN sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yeni yatırımları hayata geçirecek

OMSAN Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Arıburnu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz ticaret akışını sağlayacak yeni projelerin, Türkiye'nin lojistik kapasitesini bölgesel ölçekte ileri taşıyacağına dikkati çekti.

Projelerin, lojistik sektörünü yeni bir dönemin eşiğine getirdiğini belirten Arıburnu, söz konusu koridorların ve projelerin Türkiye'nin transit ülke konumunu güçlendirmenin yanı sıra üretim ve lojistik merkezlerinin yeniden şekillenmesine de öncülük ettiğini söyledi.

Arıburnu, "Bu projeler, sadece Türkiye'nin transit geçiş kapasitesini değil, aynı zamanda ihracat ve sanayi üretimini de destekleyecek stratejik altyapılar. Biz de bu vizyon doğrultusunda entegre taşımacılık çözümlerimizi güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

"2025’i 600 milyon dolar ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz"

OMSAN'ın 2026'da sürdürülebilirlik ve verimliliği artıracak yeni yatırımları hayata geçireceğini dile getiren Arıburnu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni ulaştırma hatları, Türkiye’yi doğu-batı ve kuzey-güney eksenlerinde stratejik bir lojistik merkez haline getiriyor. Biz de OMSAN olarak demir, deniz ve kara yolu taşımacılığında bütünleşik çözümler sunarak bu potansiyeli katma değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. OMSAN Lojistik olarak 800'ü aşkın öz mal, 3 bin 500 çözüm ortağı, 200 bin metrekareyi aşkın depo alanı ile kara, hava, demir yolu ve deniz taşımacılığında uçtan uca çözümler sunuyoruz. Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla 2025’i 600 milyon dolar ciro ile tamamlamayı hedefliyoruz."

Küresel lojistik sektörünün 2024 itibarıyla yaklaşık 10 trilyon dolar düzeyine ulaşan ekonomik büyüklüğüyle dünya ekonomisinin en dinamik alanlarından biri haline geldiğini aktaran Arıburnu, e-ticaretin yaygınlaşması, tedarik zincirlerinin çeşitlenmesi ve yeşil lojistik yatırımlarının artmasıyla sektörün 2030'a kadar 13 trilyon dolarlık hacme ulaşacağının öngörüldüğünü söyledi.

Dünya Bankasının Lojistik Performans Endeksi (LPI) 2023 raporuna atıfta bulunan Arıburnu, Türkiye'nin 160 ülke arasında 38. sırada yer alarak son yıllarda istikrarlı yükseliş gösterdiğini belirtti.

Yeni projelerin devreye girmesiyle Türkiye'nin küresel sıralamada 2028'de ilk 25'e gireceği öngörüsünde bulunan Arıburnu, "Yaklaşık 40 milyar dolarlık lojistik ve taşımacılık hizmet ihracatı gerçekleştiren Türkiye, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu taşımacılığında Avrupa'nın önde gelen filolarından birine sahip bulunuyor." diye konuştu.

Yeşil lojistik ve sürdürülebilir taşımacılığın artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini dile getiren Arıburnu, şunları kaydetti:

"OMSAN Lojistik olarak çevreye duyarlı bir lojistik ekosistemi oluşturmak en öncelikli hedefimiz. Operasyonumuzda demir yolu ve deniz yolu taşımacılığının payını artırarak karbon salımını azaltıyoruz. 2030'a kadar karbon ayak izimizi, önemli oranda artmasını planladığımız iş hacmimizin altında tutmaya kararlıyız. Bu kapsamda hem operasyonel verimliliği artırıyor hem de Türkiye'nin yeşil dönüşüm vizyonuna katkı sunuyoruz."