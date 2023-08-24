Omtaş, Togg için seri üretime başladı

Parsan Makina Parçaları Sanayi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile bağlı ortaklığı Omtaş’ın Togg için seri parça üretimine başladığını duyurdu.

Konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “Konsolide Mali Tablolarda Parsan ile birlikte raporlanan ,Parsan'ın Bağlı Ortaklığı Omtaş'a ait tesisimiz Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli araba üretimine destek vermek amacıyla, TOGG araçlarında kullanılacak parçaların tasarım ve onay süreçlerinde yer almıştır. Başarılı olarak tamamlanan prototip ve test aşamaları sonrası, tesisimizde proje parçalarının seri üretimine başlanmıştır.” denildi.