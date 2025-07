ON Dijital’den kripto platformlara ücretsiz ve hızlı para transferi dönemi!

ON Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden sunulan bu yeni özellik, kullanıcıların anlaşmalı kripto platformlarına haftanın her günü anında para göndermesine olanak tanıyor. Ödemeler menüsünde yer alan “Kripto Platform Ödemeleri” adımı üzerinden erişilebilen bu hizmet, kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde işlemleri kolaylaştırırken, lansmana özel olarak da tamamen ücretsiz sunuluyor.

Komisyonsuz şekilde Türk Lirası aktarımı yapabiliyor

Bu entegrasyon sayesinde ON Dijital kullanıcıları, anlaşmalı kripto platformlarındaki hesaplarına komisyonsuz şekilde Türk Lirası aktarımı yapabiliyor. İşlemler, güvenilir bankacılık altyapısı üzerinden hızlı ve sorunsuz biçimde gerçekleşiyor.

Kripto ekosistemine kolayca erişim sağlayabiliyor

Yeni iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan: “Yeni bir varlık sınıfı olarak benimsenen kripto varlıklara yatırımcıların ilgisinin arttığını görüyoruz. ON Dijital olarak teknolojiyi merkeze alan bankacılık anlayışımızla, kullanıcılarımızın finansal işlemlerini sadece kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni nesil finansal ihtiyaçlara yanıt veren altyapılar kuruyoruz. Önde gelen kripto platformlarıyla gerçekleştirdiğimiz bu entegrasyon, geleneksel bankacılık ile dijital varlık platformları arasında köprü kuran stratejik bir adım. Kullanıcılarımız, ON Dijital Mobil üzerinden haftanın her günü anında, güvenli ve hızlı TL transferi yapabilirken, aynı zamanda kripto ekosistemine kolayca erişim sağlayabiliyor. Benzeri iş birliklerini genişletmek de hedeflerimiz arasında. ON Dijital’in zenginleştirdiğimiz fonksiyonlarıyla müşteri memnuniyetini daha da ileri taşımaya devam ediyoruz.” dedi.