Oncosem'den Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile 5 yıllık anlaşma

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Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret AŞ (ONCSM), Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti alımını kapsayan yeni bir sözleşme imzaladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre sözleşmenin süresi 60 ay olarak belirlendi.

İmzalanan sözleşmenin toplam bedeli 273 milyon TL oldu.

Oncosem, sözleşmenin kemoterapi ilaç hazırlama hizmetleri alanındaki konumunu güçlendirmesi ve uzun vadeli, sürdürülebilir iş hacmine katkı sağlaması açısından önem taşıdığını bildirdi.