Oncosem'den yüzde 1200 bedelsiz sermaye artırımı kararı

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş., çıkarılmış sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 1200 oranında bedelsiz artırma kararı aldığını duyurdu.

Şirketin 23,85 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 286,2 milyon TL tutarındaki iç kaynak ilavesiyle 310,05 milyon TL'ye yükseltilecek.

Bedelsiz sermaye artırımı; kar yedekleri, enflasyon düzeltme farkları ve emisyon primi hesaplarından karşılanacak. Bu kapsamda ortaklardan herhangi bir nakit talep edilmeyecek.

Mevcut ortaklara bedelsiz pay verilecek

Sermaye artırımı kapsamında mevcut ortaklara sahip oldukları pay oranında bedelsiz pay dağıtılacak. A grubu pay sahipleri A grubu, B grubu pay sahipleri ise B grubu yeni pay alacak.

Şirket, bedelsiz sermaye artırımı sürecinin tamamlanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapılacağını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Oncosem'in 99 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının, SPK düzenlemeleri kapsamında tanınan istisna sayesinde bu işlem için bir defaya mahsus olmak üzere aşılabileceği ifade edildi.