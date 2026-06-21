Öncüler, ihracatta yeni pazarlara hazırlanıyor

Kuşburnu marmelatlıyla başlayan aile üretimini bugün entegre tesislerde sürdüren şirket, Almanya, Rusya ve Çek Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği ilk ihracatı ardından yeni dış pazarlar için araştırmalarını hızlandırdı. Organik ürünleri, hijyenik üretim anlayışı ve “Daima Kalite” ilkesiyle Türkiye genelinde zincir marketlerde yer alan firma, iç pazar ardından dış pazarda da etkili olmayı hedefliyor.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip modern teknoloji ile donatılı tesislerinde üretim gerçekleştiren şirketlerinin ürünlerini Türkiye’nin birçok noktasında zincir marketler aracılığıyla tüketiciyle buluşturduğunu söyleyen Nesil Gıda Öncüller Limitet Şirketi ortaklarından Fatma Öncül, şunları söyledi:

“1975 yılından buyana sektördeyiz. Kuşburnu, kızılcık, alıç marmelatı ile şeker pancarı pekmezi, salça ve sirke üretiyoruz. Tüm ürünlerimiz organik. Türkiye genelinde satış yapıyoruz. Özellikle büyük şehirlerde zincir marketler aracılığıyla tüketiciye ulaşıyoruz. Üretimde hijyen ve kaliteye büyük önem veriyoruz. Fabrikamıza gelen ürünler tamamen hijyenik ortamda, hiç el değmeden hazırlanıyor. Şirketimizde kalite ve müşteri memnuniyeti her zaman önceliğimiz. Bu ilkelerimizden de aska taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz”

Marmelat ve reçel sektöründe en önemli hedeflerinin uluslararası pazara açılarak ihracatı büyütmek olduğunu vurgulayan Öncül, “İhracata yeni başladık. Geçen yıl Almanya, Rusya ve Çek Cumhuriyeti’ne az miktarda ürün gönderdik. Şimdi yeni pazarlar için araştırmalar yapıyoruz. İç pazarda güçlü bir noktadayız. Bundan sonraki ana hedefimiz ürünlerimizi yurt dışına ihraç ederek ülkeye döviz kazandırmak” diye konuştu.

Dört kardeş Türkiye’de bilinen bir marka oluşturduk

Firmanın kuruluş hikâyesinin aile emeğine dayandığını ifade eden Öncül, üretimin ilk yıllarında mahalle arasında odun ateşi üzerinde kalaylı leğenlerde küçük miktarlarda üretim yaptıklarını söyledi. Öncül, “Ürünleri ellerimizle temizler, ezer ve üretirdik. Ürünlerimiz beğenilince zaman içinde büyüdük. Sonra makineler almaya başladık. Dört kardeş ele ele vererek bugün Türkiye’de bilinen bir marka oluşturduk” dedi.

Kuşburnu marmelatının ortaya çıkış hikâyesini de paylaşan Öncül, “Aslında kuşburnunu ilk yapan kayınvalidem Nahide Öncül’dür. O dönem kimsenin pek bilmediği bu ürünü dağdan topluyor, çocuklarına reçel yapmak için kaynatıyor. Fazla olunca pazarda satıyor. İnsanlar çok beğenince üretim zamanla büyüyor. Sonrasında aile olarak bu işe yöneldik ve şirketleşme süreci başladı” ifadelerini kullandı.

Artan talep doğrultusunda 2020 yılında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’ndeki entegre tesise geçtiklerini belirten Öncül, fabrikalarında üretimin gıda mühendislerinin gözetiminde, uluslararası gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.