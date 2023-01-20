One Key Visa’dan ABD’de eğitim görmek isteyenlere danışmanlık desteği

Chicago merkezli danışmanlık şirketi One Key Visa, dünyanın en iyi üniversitelerinin yer aldığı ABD’de okumak isteyen öğrencilere akademik başvuru ve vize kabul süreçlerinin her aşamasında danışmanlık desteği veriyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan One Key Visa’nın kurucusu Ashkan Kheirkhahvash, başvuru, değerlendirme ve kabul süreçlerinin kültürel, finansal, sosyal ve psikolojik etkenler göz önünde bulundurularak kişiye özel şekilde yönetilmesi gerektiğini belirterek, bürokratik prosedürlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağladıklarını söyledi.

“Hizmetimiz vize başvurusuyla sınırlı değil”

Danışmanlık hizmetlerinin sadece vize sürecindeki bürokratik işlemlerle sınırlı olmadığını belirten Kheirkhahvash, hizmetlerinin adaylar ile yaptıkları görüşme ile başlayıp, kabul aldıkları okula kayıt yaptırmalarına kadar tüm süreci kapsadığını belirtti. Kendileriyle iletişime geçen adaylara süreçteki tüm aşamalarda A’dan Z’ye danışmanlık verdiklerini anlatan Kheirkhahvash, devamında şunları kaydetti: “Örneğin, en dikkate değer hizmetlerimiz arasında adayların sahip olduğu belirli kriterlere göre üniversite seçmelerine yardımcı olmak yer alıyor. Çünkü akademik kurumların tanımladığı kriterleri iyi okumak da bir uzmanlık ve yetkinlik gerektiriyor. Çünkü hangi koşulların olmazsa olmaz olduğu, ne derece esnetilebildiğini deneyimlerden faydalanarak analiz etmek, kabul alma olasılığı düşük kurumlara başvurmakla vakit ve enerji kaybetmemek gerekiyor. Başvuru sahibi için en uygun akademik kurum belirlendikten sonra, dil kursları için bile geçerli olan F1 öğrenci vizesine başvurmadan önce I-20 formu, profesyonel özgeçmiş ve SOP (Amaç Bildirimi) gibi önemli aşamalarında da danışmanlık yaparak öğrencilerin donanımlı ve hazırlıklı hale gelmesini sağlıyoruz.”

“Sürecin en önemli adımı vize görüşmesidir”

Başarısı kanıtlanmış yöntemlerle özel yol haritaları oluşturduklarını söyleyen Kheirkhahvash, “Başvuru sürecinin en önemli adımı vize görüşmesidir. Dolayısıyla bu adımı rahat bir şekilde tamamlamak için adayları vize görüşmelerine hazırlarken, eski konsolosluk vize görevlileri ile çok sayıda deneme görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Böylece öğrenciler, vize mülakatlarına tıpkı bir sınava iyi hazırlanırmış gibi çalışıyor ve özgüven kazanarak başarı şansını artırıyor. Ayrıca üniversitelerle iletişim kurmalarının da yolunu açıyoruz.” dedi.

“E-2 ve EB-5 vizelerinde de rehberlik ediyoruz”

F-1 vizesi dışındaki vize türlerinde de danışmanlık hizmeti verdiklerini anlatan Kheirkhahvash, “Danışanlarımızın çoğu uluslararası öğrenciler olmasına rağmen, ABD'de iş kurmak veya yatırım yapmak isteyen kişilerin ihtiyaç duyduğu vizelerin alınma süreçlerinde de adaylara profesyonel destek veriyoruz. Bunlar arasında yer alan E-2 vizesi göçmen olmayanlara hitap ederken, EB-5 ise Yeşil Kart veya Kalıcı İkamet olarak bilinen bir göçmen vizesi türü olarak kabul görüyor.” şeklinde konuştu.

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.