Onlarca noktaya sefer yapan Türk otobüs firması sektörden çekildi

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Akaryakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra yedek parça, bakım ve servis maliyetlerindeki yükseliş, otogar giriş-çıkış ücretleri ve otoyol geçiş bedelleri otobüs firmalarının maliyetlerini artırıyor. Hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması, otogarlara ulaşım hizmetleri ve ikram giderlerindeki artış da sektördeki baskıyı artıran diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Yolcu sayısı yetmedi

Yolcu sayısının yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle bazı otobüs firmaları seferlerini zararına sürdürmek zorunda kalıyor.

Bu durum sektöre yeni giren firmaların da faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırıyor. Mayıs ayında 2026 model araçlarla seferlere başlayan HFH Bosfor Seyahat, sektörde yaklaşık üç ay faaliyet gösterdikten sonra ağustos ayında seferlerini durdurdu.

Birçok noktaya sefer yapıyordu

Ege Bölgesi'nde hizmet veren firma, İzmir'den Aydın'a, Marmaris'ten Altınoluk'a kadar birçok noktaya sefer düzenliyordu.

Sıfır otobüslerin fiyatı 29 milyon liraya çıkıyor

Otobüs fiyatları marka ve modele göre değişirken, sıfır araçların fiyatı yaklaşık 18 milyon ila 29 milyon lira arasında bulunuyor. Yüksek maliyetli bu yatırımların geri dönüşü ise uzun yıllara yayılabiliyor.