  Onlayer, Seri A yatırım turunda 8,2 milyon dolar yatırım aldı
Onlayer, Seri A yatırım turunda 8,2 milyon dolar yatırım aldı

Finans sektörüne teknoloji odaklı çözümler sunan fintek şirketi Onlayer, Seri A yatırım turunda 8,2 milyon dolar yatırım alarak Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik'te büyüme atağına geçiyor.

Bankalar, ödeme kuruluşları ve fintek’lerin kurumsal müşterilerinde gelir, uyum ve risk yönetimini tek platformda birleştiren fintek şirketi Onlayer, 8,2 milyon dolar tutarındaki Seri A yatırım turunu başarıyla tamamladı.

Oleka Capital liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turunda Emirates NBD Grubu bünyesinde yer alan DenizBank’ın girişim sermayesi kolu Deniz Ventures, Revo Capital, Türkiye Kalkınma Fonu (INVEST101) ve Sandeep Gomes yeni yatırımcılar olarak yer alırken, tura mevcut yatırımcılardan Vestel Ventures ve Tacirler Portföy Yönetimi ortaklığında yönetilen Gelecek Etki Fonu da katıldı. Onlayer, aldığı yatırımla Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki hızlı büyüme planlarını desteklemeyi hedefliyor.

Küresel kart şeması lisansına sahip Türkiye ve Avrupa’daki ilk MMSP

Son dönemin dikkat çeken fintek şirketleri arasında yer alan ve Londra, Dubai ve Suudi Arabistan’daki ofisleriyle birlikte toplamda 12 ülkede faaliyet gösteren Türkiye merkezli Onlayer, bankalar, ödeme kuruluşları ve fintek’ler için uçtan uca üye işyeri yönetim platformu sunuyor. Bu doğrultuda üye işyeri ediniminden risk ve uyum yönetimine, PCI- DSS ve AML denetimlerinden dolandırıcılık tespitine kadar finansal kurumların risklerini tespit eden ve kurumsal müşteri ilişkilerini yeniden tanımlayan şirket, kısa süre önce Türkiye ve Avrupa’da, küresel kart şeması akreditasyonuna sahip ilk lisanslı Üye İş Yeri İzleme Servis Sağlayıcısı (Merchant Monitoring Service Provider -MMSP) olma unvanını da aldı.

"Global standartları yeniden tanımlıyoruz"

Onlayer Kurucu Ortağı ve CEO’su Kıvanç Harputlu yatırıma ilişkin şunları söyledi:

“Onlayer’ın 6. yılında, tüm ekibimizin, müşterilerimizin, yatırımcılarımızın büyük emekleri ve Türkiye’nin bankacılık olgunluğundan öğrendiklerimiz sayesinde bugün dünya çapında global standartları yeniden tanımlayan öncü bir oyuncu olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yatırım ile birlikte hizmet verdiğimiz bu dikeyde dünyanın lider teknoloji sağlayıcısı olma hedefimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışacağız.”

