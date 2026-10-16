Online alışverişi değiştiren Türk girişimi Loops AI global yolculuğa çıkıyor

İki yaşındaki kızı için internetten alışveriş yaparken, basit birkaç sorunun yanıtını bir türlü alamadığı için ürünlerin sepette kalmasıyla ortaya çıkan fikir, bugün uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken girişim haline geldi. 2025 yılında İlker Selim Zorluoğlu, Ari Nazir ve Yusuf Bahadır tarafından kurulan Türk yapay zekâ girişimi Loops AI, global büyümesini hızlandırmak üzere çıktığı yatırım turunda 3,5 milyon dolarlık yatırım aldı.

Şirketin, çıktığı yatırım turuna Silikon Vadisi’nin en önemli teknoloji yatırım şirketlerinden Andreessen Horowitz’in erken aşama girişim programı a16z Speedrun, Japon teknoloji ve telekomünikasyon grubu NTT iştiraki NTT DOCOMO, Connecticut Innovations, Monday Capital ve Alumni Ventures gibi uluslararası girişim ekosisteminin yakından tanıdığı yatırımcılar katıldı. Ayrıca, Netflix ve Google gibi teknoloji şirketlerinden melek yatırımcılar da yer aldı.

Loops AI Kurucu Ortağı İlker Selim Zorluoğlu, Türkiye’den çıkan bir yapay zeka girişiminin yatırım turuna olan ilgiden dolayı gurur duyduklarını belirterek, “Sağladığımız bu yeni kaynağı ürün geliştirme ve mühendislik kapasitesini artırmak, daha fazla müşteri uygulamasını devreye almak ve uluslararası büyümemizi hızlandırmak için kullanacağız” dedi.

Yapay zeka ile alışveriş farklılaştı

Yapay zekanın gerçek şirket operasyonlarında etkin ve kolaylıkla kullanabilecekleri ürünler geliştirmek üzere yola çıkan Loops, bugün markalar ve perakendeciler için bütünsel bir yapay zeka çözümü sunarak online alışveriş deneyimini farklı bir aşamaya taşıdı.

Yapay zekânın herkesin teknolojiyle kurduğu ilişkiyi değiştirdiğini, e-ticaret deneyiminin de bu değişime ayak uydurması gerektiğini belirten Zorluoğlu, şunları söyledi: “Tüketiciler bugün yapay zekâ araçlarına ne istediklerini günlük dille anlatabiliyor. E-ticarette ise ürün bulmak için hâlâ doğru anahtar kelimeyi yazmak, kategoriler arasında dolaşmak ve filtreleri kullanmak gerekiyor. Biz Loops ile bu deneyimi değiştiriyoruz. Bir mağazaya girdiğinizde satış danışmanına ‘Akşam bir iş yemeğine gideceğim, lacivert pantolonum var, üzerine rahat ama düzgün bir gömlek arıyorum’ diyebiliyorsunuz. Loops ile online alışverişte de ihtiyacınızı aynı şekilde anlatabiliyorsunuz. Sistem ne aradığınızı anlıyor, bunu markanın ürün kataloğu ve ürün bilgisiyle eşleştiriyor ve uygun seçeneklere ulaşmanızı sağlıyor. Bu yaklaşımı ürün arama ve keşiften alışveriş asistanına, müşteri operasyonlarından ürün bilgilerinin zenginleştirilmesine ve sanal denemeye kadar e-ticaretin farklı alanlarında uyguluyoruz.”

Büyük markalarla çalışarak geliştirdi

Loops AI, teknolojisini Türkiye’de Mavi, A101 Ekstra ve Boyner gibi markalarla gerçek müşteri trafiği ile ileri taşıdı. Zorluoğlu, Türkiye’de elde edilen sonuçların şirketin global büyümesinin temelini oluşturduğunu belirterek şöyle konuştu: “Türkiye’de büyük markalarla çalışmak bize teknolojimizi gerçek müşteriler, gerçek ürün katalogları ve gerçek satış sonuçları üzerinde geliştirme imkânı verdi. Bir yapay zekâ uygulamasının ilgi çekmesiyle yetinmiyoruz. Markanın müşterisine daha iyi bir deneyim sunmasına ve bunun satış sonuçlarına yansımasına bakıyoruz. Şimdi bu birikimi yeni pazarlara taşıyacak ölçeğe ulaşıyoruz.”

Global büyümede ilk durak Japonya

Loops, aldığı yatırım ile inşa edip uygulamaya aldığı bu sistemi sektörlere göre çeşitlendirerek, uluslararası pazarlara açılmayı hedefliyor. Zorluoğlu, şirketin global genişlemesindeki ilk önemli pazarın Japonya olacağını belirterek, ardından Almanya başta olmak üzere Avrupa ve Güneydoğu Asya’ya açılmayı planladıklarını söyledi. Zorluoğlu, yeni döneme ilişkin şunları söyledi: “Perakende bizim için güçlü bir başlangıç noktası oldu. Türkiye’de şirketlerle çalışırken yapay zekânın gerçek iş süreçlerine nasıl entegre edileceği konusunda önemli bir birikim oluşturduk. Yeni yatırımla ürün ve mühendislik kapasitemizi büyütürken bu deneyimi yeni sektörlere ve ülkelere taşıyacağız. İlk önemli uluslararası büyüme alanımız Japonya. Ardından Avrupa ve Güneydoğu Asya geliyor. Diğer taraftan perakende ve e-ticarette başlayan büyümemizi, finansal hizmetler ve enerji alanlarına taşıyacak yeni yapay zekâ uygulamaları üzerinde çalışıyoruz.”