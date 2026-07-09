Onur Yüksek Teknoloji yeni sipariş açıkladı
Onur Yüksek Teknoloji, yurt içindeki bir müşteriden askeri ve sivil hava sahası kontrolünde kullanılacak görev kritik ses haberleşme ve kayıt sistemlerinin yaygınlaştırılması için 661,2 bin dolar tutarında sipariş aldı.
Onur Yüksek Teknoloji, yurt içindeki bir müşteriden askeri ve sivil hava sahası kontrolünde kullanılacak görev kritik ses haberleşme ve kayıt sistemlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik 661,2 bin dolar tutarında sipariş aldığını duyurdu.
Siparişin, şirketin haberleşme ve savunma teknolojileri alanındaki faaliyetlerini desteklemesi bekleniyor.
Şirket, söz konusu siparişle birlikte 2026 yılı toplam sipariş hacminin 8,66 milyon dolara ulaştığını bildirdi.