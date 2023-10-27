Opak Lens, 2024’te 15 franchise vermeyi hedefliyor

Türkiye’nin dört bir yanına gözlük camı, kontak lens, lens solüsyonlarının dağıtımını yapan Opak Lens optik sektöründe geliştirdiği franchise modeliyle bölge depolarındaki müşteri portföyü ve operasyon mekanizmasını doğrudan iş ortaklarına devrediyor. Research and Markets'in verilerine göre, 2022'yi 13,1 milyar dolarla kapatan küresel gözlük camı pazarının 2030'a kadar 20,1 milyar dolar büyüklüğüne ulaşacağı öngörülüyor.

Türkiye genelindeki optik mağazalara oftalmik cam, kontakt lens ve lens solüsyonu toptancısı olarak hizmet veren, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde hazır iş modeliyle franchise uygulamasını devreye alan Opak Lens de 2024 yılının sonuna kadar ülke genelinde 15 adet şube veya deposunu daha franchise vermeyi hedeflediğini duyurdu.

Teknolojinin gelişmesiyle günlük hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran kontakt lens ve gözlük camlarının toptan satışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı, Hayri Erol Harbi, şu açıklamada bulundu: “Başlattığımız franchise sistemiyle 2022’de optik sektörüne yeni bir soluk getirdik. Her biri yerel bir kurum gibi işleyen şube ve depolarımızı kendi bölgelerinde yaşayan kişi ve kurumlar tarafından özerk olarak yönetileceği bir sisteme dönüştürdük” dedi.

"Franchise alanların sıfırdan şube açmasına gerek kalmıyor"

Türkiye’deki toplam 7 bin 955 optik mağazanın yüzde 95’ine hizmet verdiklerini aktaran Harbi, “Opak Lens olarak, 38 ilimizde toplam 46 şube ve depomuz bulunuyor. Bu lokasyonlarımızın konumları ve teknolojik altyapıları sayesinde optik mağazaların 2 bin 156’sına 15 dakika içinde ve toplamdaki optik mağazaların yüzde 75’ine aynı gün teslimat yapabiliyoruz. Verdiğimiz hizmet kalitesini daha da yükselterek geçtiğimiz yıl Optik-Medikal Depo Franchise İşletmeciliği modeliyle optik sektöründe bir ilke imza attık. Franchise almak isteyenlere operasyonu süren, hazır ve başarılı bir iş modeli sunuyoruz. Bu sistemde yeni bir şube depo açmak yerine, her şeyiyle hazır ve yürüyen bir operasyon mekanizmasını devrediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mevcut müşteri portföyümüzü de paylaşıyoruz"

Franchise almak isteyenlere devraldıkları bölgedeki mevcut müşteri portföylerini de sunduklarını belirten Harbi, şunları kaydetti: “20 yıla yaklaşan tecrübemizle franchise alanlara halihazırda operasyonda olan kazançlı bir işletme devrediyoruz. Franchise sahiplerine ürün tedariki ve iş geliştirme desteğinin yanı sıra stok, satış ve müşteri yönetiminde teknolojik altyapı desteği veriyoruz. Her franchise sistemi bölgesindeki yerel rekabeti, koşulları ve fırsatları göz önünde bulundurarak, kampanyalar yapabiliyor ve fiyat stratejisini kendisi oluşturabiliyor. Ciro arttıkça giderler değişmediği için kârlılık da artıyor. Ciro ve devir şartlarımızı bölgelere göre bağımsız olarak belirliyoruz. 46 şubemizin 7'sini pilot olarak seçtik. Eskişehir ve Sakarya depolarımızı halihazırda franchise uygulamasına geçirdik. Diğer pilot bölgelerden Adana, Konya, Kayseri, Çorum ve Mersin başta olmak üzere franchise verme çalışmalarımız süratle devam ediyor."

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