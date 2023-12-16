Opel, 6 yıl aradan sonra yeniden Cezayir pazarında

Opel, yenilikçi modelleriyle dünya pazarındaki payını artırmayı sürdürüyor. Avrupa'da yükselen performansıyla dikkati çeken Opel, Avrupa dışındaki pazarlarda gücünü artırmak için gayret içerisinde.

Bu kapsamda Opel, Cezayir pazarına üç yeni modeliyle dönüş yaptı. Opel Cezayir'de, Fiat showroomlarında farklı Stellantis markalarını tüketicilerin beğenisine sunan ithalatçı şirket Halil Commerce & Industrie aracılığıyla satışlarını gerçekleştiriyor.

Marka, böylece 6 yıl aradan sonra Cezayir pazarına dönüş yapmış oldu. Opel CEO’su Florian Huettl, Stellantis Maghreb Genel Müdürü Hakim Boutehra ve Halil Commerce & Industrie (HCI) Genel Müdürü Nassim Benguergoura, Cezayir'de düzenlenen bir basın toplantısıyla Opel'in Mokka, Astra ve Grandland modellerini ülkede siparişe açtığını duyurdu.

Toplantıda konuşan Opel CEO'su Huettl, Cezayir pazarına tekrar giriş yapan Opel için önemli bir gün olduğunu belirterek, "İleri teknolojiye sahip araçlarımızın Cezayirli müşterileri memnun edeceğine ve farklı ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacağına inanıyorum. Opel, Alman mühendisliğini, cesur ve yalın tasarım ile verimli güç-aktarma sistemlerini temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa dışında 30 pazarda faaliyet gösteriyor

Opel Avrupa dışındaki toplam 30 pazarlarda büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Alman üretici, 2023'te buradaki satışlarda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, şimdiden yüzde 60'lık bir artış kaydetti.

Cezayir ile birlikte MEA bölgesi (Ortadoğu ve Afrika) olarak adlandırılan bölgeye yeni bir pazar ekleyen Opel, Türkiye, Fas, Tunus, Mısır ve Güney Afrika'nın da aralarında bulunduğu 13 ülkede daha faaliyet gösteriyor.