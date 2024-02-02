Opel, şubat ayına yeni kampanyalarla başlıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hafif ticari araç modellerinde KOBİ’lere özel teklifler sunmaya devam ediyor. Yeni Opel Corsa Elektrik, şubat ayı boyunca 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Markanın öğelerini taşıyan Opel Astra ise GS ve Ultimate donanımlarında 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor.

​​​​​​​Zafira Life, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Yeni model araçlarıyla otomotiv sektöründe yeni kampanyalarını sürdürmeye devam eden Opel, SUV ve hafif ticari sınıfıyla da yeniliklerine devam ediyor.

SUV modellerinden biri olan Crossland, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Opel’in hafif ticari araç modelleri Combo Life ve Combo Cargo, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Vivaro Cargo ve Vivaro City Van ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sunuyor.

Elektrikli modellerde online rezervasyon sistemi

2024'te tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını müşterilerle buluşturmaya hazırlanan Opel, söz konusu versiyonları müşterilerine online rezervasyon sistemi üzerinden sunmaya devam ediyor.

Yeni Opel Corsa’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla sunuluyor.